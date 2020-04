Solicitudes de desempleo sobrepasan las 200,000 por el COVID-19

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) informó que la cantidad de solicitudes de desempleo en la Isla asciende a 200,174 reclamaciones nuevas desde el pasado 16 de marzo hasta el 18 de abril.

La actualización de Puerto Rico se incluye en el informe de Departamento del Trabajo Federal (DOL). Asimismo, se indicó que actualmente hay en la Isla 107,338 personas recibiendo el seguro por desempleo.

De igual forma, el DTRH indicó que más de $56 millones de dólares en beneficios de desempleo han sido desembolsados a beneficiarios desde el 16 de marzo ($56,227,558.80).

La agencia local informó hoy que a partir de este sábado 25 de abril, los beneficiarios del Programa de Seguro por Desempleo comenzarán a recibir la ayuda suplementaria de $600 semanales, aprobada bajo la Ley federal CARES.

La ayuda será retroactiva al 4 de abril y se extenderá por un periodo de cuatro meses, hasta el 31 de julio de 2020.

Los pagos de la ayuda suplementaria se enviarán junto a los beneficios del seguro por desempleo local, y se espera que, tan pronto como este sábado, miles de personas comiencen a recibir el primer pago de esta ayuda suplementaria. Los beneficios retroactivos se comenzarían a recibir a partir de la próxima semana.

Aseguran se eliminaron puntos controvertibles en las solicitudes

Mientras tanto, el DTRH especificó en una comunicación escrita que se eliminaron automáticamente los puntos controvertibles correspondientes a 'Otra razón de Separación' (11,882 eliminados) y 'Gestión o Búsqueda de Empleo' (4,603 eliminados). La eliminación fue retroactiva al 15 de marzo y se finalizó el pasado lunes, aseguró la agencia.

La comisionada residente en Washington, Jennifer González, exhortó hoy al DTRH a agilizar el desembolso de los fondos de desempleo en medio de la crisis que vive la Isla por el coronavirus.

"Exhorto a que el Departamento del Trabajo haga lo propio y entienda el sentido de urgencia, de que no hay necesidad de que nuestra gente esté pasando hambre porque no tienen dinero en su casa para comprar un plato de comida cuando tenemos $600 semanales aprobados para desempleo. Si el software no funciona, si el contratista no funciona, que contraten otra persona, que monten otro grupo, pero los recursos están en el Estado", puntualizó la funcionaria en entrevista con Metro.

