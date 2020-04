Solicitan emitir pagos de desempleo en cheques

La representante por el Distrito #19 de Mayagüez y San Germán, Maricarmen Mas Rodríguez, solicitó a la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Briseida Torres Reyes, a que emita, urgentemente y en papel, los cheques relacionados a los pagos por beneficio de desempleo, tanto los regulares como los asociados a la pandemia del COVID-19.

“La gente está angustiada ante la falta de dinero. Por las razones que sean, validas o no, el Departamento todavía no ha podido realizar los depósitos regulares a personas certificadas elegibles entre el 17 de marzo hasta el 10 de abril para recibir el beneficio de desempleo. No se puede seguir esperando. Si no pueden hacerlo electrónicamente, nuevamente, por la razón que sea, entonces que se impriman los cheques a papel para que nuestra gente pueda recibirlos ya. Destaco la titánica labor de los servidores públicos del Departamento, a todos, los que trabajan desde sus hogares y lo que lo hacen presencialmente a favor del pueblo”, señaló la legisladora.

Sin fecha para el envío de los $600 del desempleo federal Al momento la agencia ha recibido más de 173,000 solicitudes de desempleo a causa de la emergencia del COVID-19

“Hago un llamado a la Secretaria para que emita esos pagos en papel hoy mismo. Esos cheques también tienen que emitirse con los fondos del Pandemic Unemployment Assistance (PUA) que establece un tope de hasta $600 semanales adicionales por consecuencia del impacto del COVID-19. No podemos esperar más. Queremos acción ahora”, añadió la también presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Región Oeste.

“No se puede continuar esperando por esto o lo otro, esos cheques tienen que salir hoy, la desesperación ya se está adueñando del pueblo y tenemos que resolverles ahora. Entendemos que esto es una emergencia, pero se está demorando demasiado, repito demasiado. Si se envían a las cuentas electrónicamente se tardará días en verse reflejado, así que eso ahora mismo no es viable. Mejor hacerlo a papel en este momento hasta que se refine el sistema electrónico”, finalizó diciendo Mas Rodríguez.

Según ha explicado Torres Reyes, el DTRH trabaja en alteraciones a la programación en la plataforma en la que se distribuirá el beneficio asociado al PUA.