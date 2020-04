Niveles más bajos en 20 años: NASA revela gran reducción contaminación

La NASA dio a conocer mediante imágenes satelitales la gran reducción de la contaminación en la India tras la cuarentena por coronavirus.

De acuerdo a los datos proporcionados por la agencia espacial estadounidense, la caída de la polución en el aire permitió llegar a los niveles más bajos en 20 años.

La NASA evidenció este hecho, tras analizar la contaminación existente en el norte del país durante el mismo período de seis días del 31 de marzo al 5 de abril de 2016 a 2020.

El científico de la Asociación de Investigación Espacial de las Universidades en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Pawan Gupta, indicó que "sabíamos que veríamos cambios en la composición atmosférica en muchos lugares durante el cierre".

Satellite data show that levels of airborne particles over northern #India have dropped significantly since the #COVIDー19 lockdown began. https://t.co/xz6NgbQLOW pic.twitter.com/aP0fi5vL64

— NASA Earth (@NASAEarth) April 21, 2020