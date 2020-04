Más de 70 entidades solicitan a la gobernadora reabra el sector privado

Un grupo de sobre 70 empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que reabra los negocios para reactivar la economía del país “antes que colapse”.

En una misiva dirigida a la mandataria, el grupo expresó que “de la misma forma que usted tomó la decisión de cerrar a Puerto Rico antes de que ocurriera un contagio masivo, es igualmente imprescindible tomar la decisión de reabrir el sector privado antes que colapse la economía del país”.

“En el transcurso de las últimas seis semanas hemos aprendido de otras jurisdicciones que han logrado un balance para mitigar el impacto negativo de sus economías a corto plazo. Dilatar esta decisión tendrá repercusiones serias en nuestra ya lacerada economía. A seis semanas de estos esfuerzos, la empresa privada se encuentra preparada para reactivar responsablemente el sector comercial e industrial de una manera ordenada y velando por la seguridad de nuestros empleados y clientes. Ya hemos visto cómo una decisión tomada a tiempo puede hacer la diferencia. Usted tiene nuevamente la oportunidad de tomar la decisión correcta”, añade el documento.

La isla se mantiene en un toque de queda desde el pasado 15 de marzo como medida preventiva para evitar los contagios del COVID-19 que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas en el mundo y de 69 personas en Puerto Rico.

De acuerdo con el documento, representantes de distintos sectores se unieron para trabajar junto al gobierno en “una reapertura ordenada de la economía de Puerto Rico. Estamos listos para operar, aunque adaptados a la nueva realidad que todos enfrentamos”.

“Buscamos crear un balance responsable entre la salud de todos y la economía del país. Este trabajo no lo puede hacer ningún comercio o sector solo, necesitamos trabajar en alianza, la empresa privada (pequeños, medianos y grandes comercios), las organizaciones sin fines de lucro, y por supuesto, el gobierno”, agregaron.

Propusieron un plan estructurado con inversión en equipos y siguiendo las recomendaciones del CDC, OSHA, PROSHA, CMS y la OMS.

“Nos reiteramos a favor de las decisiones tomadas por su gobierno para evitar el contagio del virus. Igualmente, nos ponemos a su disposición para apoyar los esfuerzos del gobierno para reabrir la economía del país. No queremos regresar a donde estábamos antes del 15 de marzo de 2020, tenemos que hacerlo mejor, pensando en el futuro que queremos para nuestros ciudadanos. Nos toca a todos, al gobierno, a la empresa privada, las organizaciones sin fines de lucro, los pequeños comerciantes y todos los individuos y grupos que quieran apoyar esta importante gesta, en fin, a todos los ciudadanos que amamos a Puerto Rico. ¡Estamos listos!”, sostuvieron.

ACODESE, Adrenaline Group, Arco Publicidad, Arcos Dorados (Mc Donald’s), Asociación de Detallistas, Asociación de Hospitales PR, ASORE, B Media, Ballester Hermanos, Bella Group, Berríos 720, Bettina Cosmetics, BMA Global, Boys and Girls Club, Borikuas Corp, BPPR, Burger King & Fire House, Caribbean Produce, Claro Puerto Rico. CIG Insurance, Coca-Cola Bottlers, Danosa Caribbean, Droguerías Betances, DV Construction, El Mesón, Empire Gas, Empresas Caparra, Empresas Fonalledas, Encanto Restaurants, First Bank, GUIA, HUB (Carrión Laffitte y Casellas), IRSI, José Santiago, Inc., La Pescadería Palmas del Mar, Laboratorios Toledo, Maderas 3C, Mayagüez Mall, MCV, Me Salvé, Inc., Méndez & Co, MIDA, Million Air, Museo de Arte de Puerto Rico, Northwestern Selecta, PACIV, Plaza Food Systems, Plaza Provisions, PRADA, PRISA, Puerto del Rey Marina, Puma Energy, Ralph's Supermercado y Mayorista, Ranger American, Restaurante Cayo Caribe, Roma, Rooms to Go, SARCO, SER de Puerto Rico, Destilería Serrallés Inc., Sobao by Los Cidrines, St. James Security, Restaurantes Subway, SuperMax, Supermercados Econo, Inc., T-Mobile, Tactical Media, Target Rent a Car, Telemundo, To Go, VRM Companies, WAPA TV.