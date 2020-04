Elizabeth Warren endosa a Carmen Yulín Cruz para la gobernación

La exaspirante a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata, Elizabeth Warren, endosó a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, para la gobernación.

El anuncio lo hizo en un video colocado en las redes sociales donde presentó las primeras 20 candidatas que endosa para las próximas elecciones.

"Estoy orgullosa de hacer mis primeros endosos. 20 mujeres que continuará la pelea en legislaturas locales, congreso o en alguna silla de poder alrededor de todo el país", expresó Warren.

La excandidata aseguró que todas estas aspirantes buscan poner el poder en las manos del pueblo.

Por su parte, Cruz agradeció el endoso de Warren y aseguró sentirse honrada del mismo.

"Honrada de ser una de las 20 mujeres endosadas en el día de hoy por la senadora Elizabeth Warren. Esta lucha es por lograr un sistema económico donde quede claro que el progreso es de todos o no es progreso", comentó la todavía alcaldesa en su cuenta de Twitter.

Carmen Yulin es aspirante a la candidatura de la gobernación por el Partido Popular Democrático enfrentándose al senador Eduardo Bhatia y a su homólogo de Isabela, Carlos Delgado.

Debido a la situación del coronavirus COVID-19, aún no se sabe en que fecha se estarán celebrando las primarias en la Isla.

Historias reseñadas por Metro Puerto Rico confirmaron que el Partido Nuevo Progresista y el Popular evalúan realizarlas en el mes de agosto, aunque esta semana presentaron un proyecto para realizar la votación en julio.

Real change takes a grassroots movement fighting from the outside—and bold leaders fighting from the inside.

Today I endorsed a group of those leaders who are running up and down the ballot and all across the country in 2020.

Join the fight with us: https://t.co/RsI5rCVCBt pic.twitter.com/bDqIT51OE8

— Elizabeth Warren (@ewarren) April 23, 2020