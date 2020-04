Alcalde de San Lorenzo desafía al secretario del DTOP sobre cierre de carreteras

El alcalde de San Lorenzo, José “Joe” Román, pareció lanzar un desafío a la autoridad del gobierno central y aseguró que no reabrirá los tramos de carreteras estatales cuyos permisos de cierre fueron revocados ayer en la tarde por el secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras.

“Yo no voy a mover las vallas, las vallas se van a quedar ahí porque voy a garantizar la salud de mi pueblo y usted (Contreras) haga lo que entienda necesario porque no voy a permitir que ninguna persona con temperaturas altas, con tos o los síntomas del coronavirus entre en la jurisdicción de San Lorenzo. Yo estoy aquí para velar por la salud de mi pueblo. Así que, secretario, lo invito a que reflexione y tome la decisión, no para las gradas ni los medios de comunicación. Los medios de comunicación informan pero no cuidan la salud de sus ciudadanos”, expresó Román en los primeros minutos de un video de una hora.

Ayer, en una carta a Román, Contreras retiró los permisos que había otorgado para el cierre de nueve carreteras estatales que discurren por San Lorenzo por incumplir con las guías para implementar este tipo de bloqueos.

En el caso de los cierres de las carreteras PR-928 y PR-181, Contreras argumenta que se utilizaron barreras de hormigón, mientras que para cerrar la PR-7740 se “colocó dispositivo que no cumple con especificaciones del Manual de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito”, en referencia a unas cadenas con cierres.

En la PR-7788, que no contaba con permiso de cierre, Román optó igualmente por impedir el acceso. Contreras le dio al ejecutivo municipal 24 horas para remover cualquier bloqueo.

Además, Contreras excluyó a otras seis carreteras de los permisos emitidos, por haberse implementado cierres en tramos que no son de jurisdicción estatal.

“Yo lo invito a que reflexione porque, número uno, no voy a cumplir con la orden. Número dos, no ponga las fuerzas policiacas de frente, porque usted envió una carta al (comisionado) de la Policía para que tome acción respecto a esto. Y al (comisionado) de la Policía, Henry Escalera, le digo que el que maneja la incidencia en cada municipio es el alcalde. Que no ponga las fuerzas policiacas estatales con las municipales de frente. En este momento lo más importante es salvar la vida de los seres humanos, no discutir por una valla o por quién entra y quién sale. Quien determina eso es quien maneja la incidencia y quien está manejando la incidencia en San Lorenzo soy yo”, puntualizó Román, al tiempo que sostuvo que, en la ciudad de Nueva York, tras el ataque terrorista a las Torres Gemelas, fue el alcalde, y no el gobernador o el presidente, quien protagonizó la respuesta.

“Instrúyase un poco, secretario, y se lo digo con el mayor de los respetos. La vida de los puertorriqueños es más importante que unas vallas y más importante que la discusión entre usted y yo. Yo sí le digo que aquí van a permanecer las vallas, que aquí va a prevalecer el garantizar la salud de nuestros ciudadanos. Si usted quiere continuar hacia adelante, aquí nuestros asesores legales están preparados para ir a todos los foros que tengamos que llegar para demostrarle quién realmente es el que maneja la emergencia”, prosiguió el también presidente de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los jefes municipales del Partido Popular Democrático.

En San Lorenzo, según datos del Departamento de Salud, nueve personas se han contagiado con el Covid-19.

El portavoz de la Policía, Axel Valencia, dijo a Metro que Escalera intentaría dialogar telefónicamente con Román antes de determinar qué curso de acción tomar.

“Es el alcalde quien tiene la facultad en ley y así quedó establecido en la orden que emitió el presidente Donald Trump y también la gobernadora de todos los puertorriqueños, la honorable Wanda Vázquez”, insistió Román en su video.

Un portavoz del DTOP señaló que, entre los municipios que han obtenido permiso para cerrar algunas de las vías estatales, solo se han recibido quejas por la situación en San Lorenzo.

