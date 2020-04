131 positivos a coronavirus en San Juan, según Carmen Yulín Cruz

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, informó hoy que el municipio ha realizado 2,054 pruebas moleculares y 131 de estas ha arrojado positivo al COVID-19.

Durante una conferencia de prensa, la alcaldesa actualizó los datos sobre el manejo de casos de coronavirus en el ayuntamiento y expuso que de estas 2,054 pruebas 1,927 han sido administradas en el servicio de servi-carro ubicado a las afueras del Hospital Municipal de San Juan. La actualización de estadística comprende el periodo del 16 de marzo al 22 de abril.

La alcaldesa, a su vez, indicó que, de ese total de 131 positivos, 12 pacientes fueron hospitalizados y de estos cinco pacientes fueron entubados. De estos, cinco fueron dado de alta y dos fallecieron. De acuerdo con la alcaldesa, las otras 119 personas fueron enviadas a su residencia. Explicó que se le realiza una segunda prueba a las personas positivas a los 14 días de haber arrojado positivo al coronavirus. Sin embargo, descartó que la cifra se duplique en caso de que vuelvan a salir positivos.

"En el momento en que el paciente da negativo entonces se convierte en un positivo convaleciente. Son las personas que entonces son elegibles para donar plasma", señaló la mandataria del ayuntamiento de la capital, quien añadió que a los 14 días de haber dado positivo se le vuelve a administrar una prueba molecular a estas personas.

Por su parte, el galeno Edgar De Jesús comentó que no han podido contactar a unos 20 pacientes positivos ya sea por desconexión del servicio y otros cuatro pacientes con los que no pudieron establecer ni un contacto inicial debido a que ofrecieron un número de teléfono equivocado.

La alcaldesa, asimismo, mencionó que el municipio solo ha adquirido pruebas moleculares y no así las pruebas rápidas debido a que las primeras ofrecen resultados concluyentes. En cambio, según Cruz, en la gran mayoría de los casos las pruebas rápidas requieren de una prueba molecular para confirmar el diagnóstico. Expuso que el ayuntamiento invirtió unos $75 por prueba molecular pero que eso incluye el manejo y la administración de la prueba por parte de los Laboratorios Quest. De esta manera, la alcaldesa descartó que se pueda comparar con la compra fallida de unos $38 millones por parte del gobierno central para adquirir un millón de pruebas rápidas con una empresa de construcción, Apex General Constructors.

"Para todos aquellos que desesperadamente están tratando de igualar las pruebas moleculares del Municipio de San Juan con el escándalo de las pruebas rápidas, no se vistan que no van. Son distintas", dijo Cruz. Agregó que solo repiten la prueba molecular a un paciente luego de 14 días de que arrojó positivo para confirmar que la persona está libre del virus.

Sostuvo además que dos compañías le ofrecieron pruebas rápidas al municipio por un costo de $14 por prueba, pero indicó que el Municipio no va adquirir pruebas que no estén aprobados o por la Administración federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) o que no hayan sido incluidas en el Emergency List autorizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La alcaldesa, además, se opuso a que se flexibilice el toque de queda de no existir unas guías que garanticen la seguridad y salud de empleados. "No se debe flexibilizar. Sobretodo si no tenemos guías claras, acordadas por las diferentes industrias", añadió.

