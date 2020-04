Wanda Vázquez: "Con las pruebas que tenemos yo creo que podemos ir abriendo"

La ayuda federal para individuos no acaban de fluir porque el Departamento del Tesoro no aprueba las guías. ¿No teme usted que con el Tesoro federal suceda lo mismo que las ayudas de FEMA, que la desconfianza a Puerto Rico frenó las ayudas?

—No. Ha sido importante que en este proceso el secretario de Hacienda ha mantenido una estrecha colaboración con el Tesoro Federal. Hay unos detalles que ellos tienen que intercambiar información. Por ejemplo, hay beneficiarios del Seguro Social que también rinden planillas, hay veteranos, hay diferentes categorías de contribuyentes que van a tener derecho como contribuyentes, pero también pueden tener derecho como beneficiarios del Seguro Social, así que hay una serie de información que ellos tienen que intercambiar. Han estado bien adelantadas. Ellos han pedido una información de la data de Hacienda. Yo espero que con el favor de Dios, según las proyecciones que ha trabajado el Secretario de Hacienda, nosotros podamos ya estar a finales de abril empezando el desembolso de esos primeros $1,200.

¿Y qué sucede con el desempleo y con el PAN? ¿Dónde está el nudo que impide que las ayudas fluyan? La gente ya está desesperada y hasta se plantea en redes sociales que en este tema de las ayudas sí se necesita presión de Fortaleza como la que hubo para las compras en Salud.

—Tengo que aclarar que de parte de Fortaleza no ha habido ninguna presión para tomar ninguna determinación. La función, si alguna que ha hecho La Fortaleza es la que hace cualquier gobernador de que los trabajos se hagan y que las agencias cumplan con su responsabilidad, es la función pura gubernamental. En términos de desembolsos, al día de hoy, el Departamento del Trabajo ha desembolsado $31 millones a 56,947 personas. Muchas veces evaluamos nuestra función y a nuestros funcionarios y no miramos al resto del mundo para poder comparar. Para que tengas una idea, nosotros hemos entregado es el 33 % de las solicitudes, sin embargo el estado de Florida que tiene más recurso y más personal, solamente ha entregado un 3 % de desembolso a sus ciudadanos. Que necesitamos hacerlo lo antes posible, sí y hemos aumentado los esfuerzos y yo espero que a finales de esta semana le podamos dejar saber a todos los puertorriqueños cuándo empezamos a desembolsar los $600 que son parte del CARES Act. Se han recibido 173,000 solicitudes, o sea que es algo para lo que ni Puerto Rico, ni Estados Unidos, ni nadie estaba preparado. Hemos respondido con un 31 % para todas esas personas, así que yo creo que todos los días podemos mejorar, pero hemos adelantado bastante.

Usted celebraba en redes sociales que una herramienta de Facebook confirma que Puerto Rico ha sido exitoso en limitar el contacto social. Pero más allá del distanciamiento se necesitan pruebas para eventualmente salir del encierro, ¿cómo va a tomar decisiones sin una base saludable de pruebas que serían 6,000 pruebas por millón de habitantes?

—Para nosotros poder tomar esa determinación tenemos gente experta en las diferentes áreas. A la ausencia de pruebas, como le ha pasado a todos los países del mundo que van creando su data y van tomando determinaciones, Puerto Rico tampoco es una excepción. Al día de hoy, tanto PCR como pruebas serológicas, Puerto Rico ha realizado cerca de 12,174, de esas 915 personas y de las cuales 1,378 han salido positivo. Además de todos los especialistas que hemos hablado, también tenemos un grupo de especialistas en economía, en desarrollo, en comercio, en las industrias. Ese balance lo hemos estado discutiendo con todos ellos y esperamos a finales de esta semana presentarle al pueblo puertorriqueño un plan por fases de cómo vamos a ir reactivando la economía, pero con mucho cuidado,

Pero la preocupación es que de todas formas somos la jurisdicción con menos pruebas per cápita. ¿Cómo vamos a ir abriendo sin los datos de las pruebas?

—Vamos a ir poco a poco en aquellas actividades donde podamos mantener el distanciamiento social, donde podamos tomar las medidas. Es bien importante… No podemos estar haciéndole prueba a todo el mundo para pruebas, pruebas, pruebas. (Relata que el doctor Fauci les confirma no pueden ir haciendo pruebas a todo el mundo). Estados Unidos solo ha hecho el 1 % de pruebas a su población y es quien fabrica las pruebas. Así que, lo que estamos haciendo es que todas estas pruebas rápidas, pues le estamos haciendo las pruebas a todos los hogares de ancianos, estamos haciéndole pruebas rápidas a todos los funcionarios de first responders, vamos a tener una campaña para hacer pruebas. Pero, con las pruebas que tenemos yo creo que nosotros podemos ir abriendo aquellos espacios donde pueda haber un distanciamiento social y se le pueda garantizar a los empleados la seguridad.

El Presidente Trump recomendó un plan en tres fases, pero incluye que sean jurisdicciones con altos niveles de pruebas y que se haya demostrado un declive en los casos. ¿Su plan incluirá parámetros similares?

—Hemos tomado en consideración las guías que ha dado el Presidente, las guías que establece el CDC y también el producto del análisis de todos los sectores en los comités económicos que envuelven todas las áreas, la industria, la farmacéutica, los comercios, los restaurantes, al detal, los constructores. Todos ellos han puesto su granito de arena en ese análisis sobre sus diferentes industrias, cómo podemos comenzar de una manera segura.

Se ha dicho que tenemos 200 a 400 mil pruebas, pero solo se han hecho 12,174 ¿Ha identificado la razón?

—Lo que pasa es que cuando se reciben esa pruebas, se han repartido por los diferentes centros de salud para que todos los puertorriqueños a través de todo Puerto Rico, de tener duda, de tener síntomas, sus centros de salud tuviesen esas alternativas para hacer las muestras. Obviamente, si no hay personas con síntomas, pues las personas no han ido a hacerse la prueba. No podemos pensar que una persona que tenga síntomas de tos, dificultad respiratoria se va a quedar en la casa. Así que lo que debemos entender es que se han repartido para que todos los centros de salud puedan tener la respuesta para estos ciudadanos.

Sobre las vistas en la Cámara de Representantes, no se descarta sea usted sea citada ¿Cómo lo ve? ¿Acudiría a una citación cameral?

—Eso es una discreción que tiene la Cámara de Representantes. Debe analizarlo de una manera muy correcta. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico ha visto cuál es la finalidad de esas vistas, así que verdaderamente con respecto a las vistas, no tengo comentario.

En su última conferencia de prensa usted calificó como totalmente falso que alguien de Fortaleza hubiese reclamado la firma de algún contrato en Salud en 20 minutos, pero en las vistas camera les, bajo juramento funcionarios de Salud testificaron que ese requerimiento sí sucedió y que fue su ayudante, Marisol Blasco. ¿Habló con ella para saber qué pasó ahí?

—Hay que examinar bien lo que esa testigo dijo bajo juramento. De hecho, ni siquiera recordaba bien qué era lo que había ocurrido, cuál era el asunto en esa conversación, que había sido una conversación en altavoz. Yo lo que le puedo decir al pueblo de Puerto Rico es que ningún funcionario de La Fortaleza ha hecho algún acto incorrecto, ha seguido la función gubernamental de todos los gobernadores. Todos los gobernadores le puedes preguntar cuál es la función de sus ayudantes que no sea que halla un seguimiento en las agencias del plan de política pública y de servicio a la gente. Así que si ellas siguieron esa directriz de que haya seguimiento, esa es la función de ellas. Lo que sí le puedo decir es que no hay nada incorrecto, que no han cometido ningún delito, ni han violentado la ley.

Por su respuesta, ¿debo entender que sí hubo algún tipo de comunicación con ella y que usted entiende que no hubo violación de ley?

—Bueno… probablemente la misma comunicación que ha dicho, yo no he hecho nada incorrecto, le dije que tenía 20 minutos para llegar.

Si en las vistas sale el nombre de Blasco y de la subsecretaria de la Gobernación, Lilliam Sánchez…. Estas funcionarias tan cercanas a usted… ¿Usted insiste en que la compra de las pruebas nunca se consultaron con usted?

—La compra de las pruebas de ninguna manera. No había ninguna razón para consultármelo a mi. El gobernador no tiene que tomar ninguna determinación con relación a eso.

En las vistas también trascendió un mensaje de texto del doctor Juan Salgado indicando que la transacción de compra de las pruebas solo podía ser autorizada por la entonces secretaria o por el doctor Segundo Rodríguez… ¿Usted le había conferido la autoridad para aprobar compras al doctor Rodríguez?

—El funcionamiento del Task Force estaba claramente establecido en la Orden Ejecutiva: evaluar, recomendar, aconsejar e investigar desde el punto de vista médico. Allí ningún médico del Task Force tenía autorización para tomar decisiones y yo no entiendo que ellos hayan tomado determinaciones. Si hay unas alternativas para tomar unas decisiones médicas, pues probablemente como ejemplo, el médico pudo haber dicho pues cómprese esas pruebas o yo creo que estas son beneficiosas. La función era asesorar, no era tomar la determinación. La función decisional del proceso de compra le corresponde a la agencia.

La cancelación de cualquier contrato con Apex, Juan Maldonado o hasta Tito Laureano en el gobierno ¿no es el reconocimiento de que la transacción estuvo mal?

—No, de ninguna manera. Es una medida que he tomado porque lo que sí había trascendido era que estas personas se habían comprometido —en un momento de crisis donde el pueblo al día de hoy todavía está pidiendo pruebas— unas personas que se habían comprometido a en cinco días poner unas pruebas en Puerto Rico y no cumplieron. Así que era un momento de emergencia y yo entiendo que esas personas hicieron una representación inadecuada y una persona que hace eso en medio de una emergencia, pues para mi no debe tener ningún tipo de beneficio en el gobierno.

El Mensaje de texto de la doctora Quiñones de Longo con referencia a compras multimillonarias, usted lo plantea como un reconocimiento de que ella tenía conocimiento de la transacción de APEX, pero el mensaje no habla específicamente de esa transacción ¿cómo llega usted a esa conclusión?

—No, yo no concluyo. A mi me preguntaron y yo presenté el mensaje de texto donde el día antes de ella renunciar hace un reconocimiento claro donde dice ‘decisiones multimillonarias que yo he estado tomando’. Las conclusiones las tomas las personas. Yo le digo lo que ella expresó de propia voluntad donde inclusive ella manifestaba estar contenta, estar dispuesta a mantenerse en el Departamento de Salud.

¿Cree que se puede concluir entonces que esa expresión va sobre la transacción de APEX?

—Bueno, va sobre cualquier transacción que hasta ese momento se estuviera trabajando porque ella no distingue, de hecho en ese momento se habían tomado otras decisiones que eran multimillonarias también, inclusive a un costo mayor de lo que se está hablando.

Por eso le pregunto porque ella sí habló que firmó el contrato de los ventiladores que también es multimillonario, entonces ¿no sería estirar el chicle decir que es sobre la transacción de APEX que estaba hablando?

—Esa determinación la tiene que tomar otra persona en su análisis, en su investigación. No me corresponde a mi. Yo presento lo que ella me dijo a mi.

¿Desde cuándo usted no se reúne con el Task Force?

—Hace como una semana y media, quizás. O dos semanas.

¿Cree que todavía el Task Force es una herramienta vital para el gobierno?

—Sin duda alguna es una herramienta vital. Todos son profesionales extraordinarios, con experiencia, son académicos, son científicos, son los profesores de nuestros médicos. Son personas que tienen interés de aportar a Puerto Rico sin ninguna ventaja, sin cobrar un solo centavo. Solamente porque hagamos lo correcto y el consejo y consentimiento que han dado para las decisiones que hemos tomado, ahora y en el pasado, han demostrado que han sido las correctas.

¿No cree que el Task Force ha perdido credibilidad?

—Sería muy triste y muy penoso que la intención detrás de esas vistas, que yo entiendo que de ninguna manera han demostrado que los médicos hayan hecho algo incorrecto… Esos médicos tomar decisiones basadas en la orden ejecutiva y lo hicieron en beneficio de Puerto Rico. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico, en su inmensa mayoría está claro que esos médicos pusieron un pie al frente para ayudar a Puerto Rico. Si esa sería la impresión, pues sería muy penoso.

