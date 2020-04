Tres empleados de la AEE dan positivo a coronavirus

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo, confirmó que tres empleados dela Autoridad de Energía Eléctrica dieron positivo al coronavirus COVID-19.

Según la información ofrecida por el líder de la Unión, los empleados son del área de operaciones de la Planta de Aguirre en Salinas.

“Tres compañeros del área de operaciones, que son los compañeros que se les está requiriendo acuartelarse, dieron positivo a COVID-19”, comentó Jaramillo en entrevista con NotiUno 630.

Actualmente, la UTIER espera por la confirmación de la corporación pública sobre estos casos de los empelados, y cual será el plan para continuar operando el sistema desde las facilidades de la planta.

“Estamos en la espera de que la Autoridad nos informe oficialmente, y estamos en esperas para que nos informen cual es el protocolo a seguir”, agregó.

Estos empleados que son acuartelados, se le realizan las pruebas antes de entrar a su turno dentro de las plantas de la Autoridad a exigencias por parte de los trabajadores.

“Si no se hubiese hecho ese requerimiento por parte de la UTIER, y la Autoridad no lo hubiera adoptado, hubiéramos tenido tres compañeros infectados dentro de un área extremadamente sensitiva para la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico a nivel de generación y las consecuencias hubieran sido mayores”, indicó Jaramillo dando a entender que estos empleados no se encontraban dentro de sus puestos.

La Planta de Aguirre genera unos 450 megavatios según indicó el líder sindical en la entrevista radial.

