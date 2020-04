Firehouse Subs también deja de vender pan, leche y huevos

La cadena de restaurantes Firehouse Subs Puerto Rico, siguiendo el desarrollo de la investigación dada a conocer por la Junta de Planificación sobre permisos para vender pan, leche y huevos, comunicó el martes que ha detenido la venta de estos productos temporalmente.

La gerencia de Firehouse Subs aseguró estar en la mejor disposición de discutir los detalles relacionados con los funcionarios de la mencionada agencia.

Firehouse Subs dio paso a la venta de estos productos esenciales ante la necesidad existente de facilitar servicios que provean conveniencia, seguridad y rapidez, lo que es vital en estos momentos.

La cadena reinventó su modelo de negocio para así ofrecer pan, leche y huevos por servicarro, facilitando los alimentos necesarios para la familia.

En términos de los permisos de uso necesarios, Firehouse Subs entiende que su permiso de uso certifica la venta de estos productos. No obstante, tomó la decisión con el propósito de no afectar los procesos y no ofrecer distracción sobre los temas más relevantes en estos momentos. De igual forma, tiene presente el tema de la multa mencionada por vender por servicarro productos como pan Holsum, leche Tres Monjitas y huevos.

