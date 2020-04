'Fast foods' en Puerto Rico podrían ser multados por vender leche, huevos y pan

Los establecimientos de comida rápida que anunciaron la venta de leche, huevos y pan por servicarro podrían estar expuestos a multas por violentar su permiso de uso.

La información fue confirmada en Radio Isla 1320am por la presidenta de la Junta de Planificación, María del Carmen Gordillo, explicando que las penalidades podría ser desde una multa hasta un cese y desista.

Aunque para esta fecha ningún establecimiento ha sido multado, Gordillo aseguró que todos los que anunciaron estas ofertas en las redes sociales sí lo serán.

La pasada semana, algunos establecimientos de comidas preparadas anunciaron que estarán vendiendo a sus clientes huevo, pan y leche, anuncio que motivó a los dueños de gasolineras reclamar que se les permita vender todos sus productos los domingos, tal y como lo prohíbe la Orden Ejecutiva vigente.

