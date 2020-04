En Comerío sí hay casos de coronavirus, asegura el alcalde

El alcalde de Comerío, José "Josian" Santiago, aseguró que contrario a las cifras oficiales del Departamento de Salud (DS), en su municipio hay casos positivos de coronavirus.

Comerío figura entre un grupo de ocho pueblos que según la información oficial del DS, no tiene casos de Covid-19. Florida, Jayuya, Maricao, Arroyo, Vieques y Culebra tampoco tienen casos reportados por el DS.

Santiago indicó en entrevista con Metro que tiene conocimiento sobre al menos cuatro personas que dieron positivo a la prueba de coronavirus en Comerío. Dijo además que ayer se le realizó la prueba rápida a 25 empleados municipales de los cuales 23 arrojaron resultado negativo, mientras que dos dieron resultado sospechoso, por lo que se les realizaría una prueba molecular.

"No sé por qué razón todavía aparecen los informes con cero casos", sostuvo el alcalde, quien ha estado en comunicación constante con el Departamento de Salud, la División de Epidemiología y La Fortaleza.

"¿Qué tipo de seguimiento entonces se le está dando a esos casos positivos, ninguno? Si no aparecen en los informes, quiere decir que no se les está dando ningún tipo de monitoreo?".

El funcionario municipal mostró preocupación por que las personas con coronavirus en su municipio no estén recibiendo la atención adecuada. "¿Qué tipo de seguimiento entonces se le está dando a esos casos positivos, ninguno? Si no aparecen en los informes, quiere decir que no se les está dando ningún tipo de monitoreo?", cuestionó Santiago.

El alcalde aseguró que los problemas de comunicación con el DS continúan. Puso como ejemplo que tan reciente como la pasada semana enviaron a la agencia el documento que establece el acuerdo entre Salud y el municipio sobre el manejo de información de casos de coronavirus y que a pesar de tener evidencia del trámite, el DS le reclamó durante el fin de semana que no había entregado el documento.

"Se supone que desde el día de ayer yo comenzara a recibir información sobre los casos positivos que fueron los que nos informaron", sostuvo, y afirmó que hasta hoy no ha recibido los datos.

Mira la entrevista aquí: