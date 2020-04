Testimonios reafirman intromisión del ‘task force’ en decisiones del Departamento de Salud

La versión de la ex secretaria interina de Salud Concepción Quiñones de Longo sobre la entrega de unas 500 pruebas moleculares por parte de Quest al gobierno fue confirmada por la secretaria auxiliar de Salud Ambiental en la agencia, Mayra Toro.

Deponiendo ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Toro señaló que el pasado 25 de marzo el Departamento de Salud, por medio del asesor legal Raúl Bandas, se había comunicado con directivos de Quest para instruirles que los 500 ‘kits’ para diagnosticar coronavirus se entregaran en el Laboratorio de Salud Pública a eso de las 11:00 a.m.

“La doctora (Quiñones de Longo) le solicita al licenciado Bandas que por favor se comunicara con la persona de Quest, entiendo que (el gerente, Miguel) Ribas para que nos hiciera llegar en el Departamento de Salud 500 ‘swabs’ (hisopos). La doctora Longo le impartió las instrucciones al licenciado Bandas y él hizo una llamada en conferencia, donde estuvo presente la señora Adil Rosa y esta servidora. (Bandas) le solicitó al señor Ribas que por favor entregara en el Departamento de Salud los ‘swabs’ para nosotros poder hacer una distribución entre hospitales que no tenían y urgía porque había pacientes que tenían premura en que se les hicieran las pruebas”, sostuvo Toro, quien entre sus funciones supervisa las operaciones del Laboratorio de Salud Pública.

Rosa, entonces secretaria auxiliar de Administración, testificó la semana pasada que por instrucciones del coordinador del ‘task force’, Segundo Rodríguez Quilichini, contactó posteriormente a Ribas para pedirle que entregaran las pruebas en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

“A las 4:00 o 4:30 de la tarde (Quiñones de Longo) me había mandado a buscar para preguntar si los ‘swabs’ habían llegado. También le preguntó lo propio al licenciado Bandas y nuestras respuestas fue que no, que no habíamos recibido las pruebas. Posteriormente la doctora nos informa que los ‘swabs’ no habían sido entregados en el Departamento de Salud y que los habían llevado al COE”, agregó Toro.

Quiñones de Longo renunció al día siguiente, el 26 de marzo.

A preguntas del presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, Toro y la directora de la Oficina de Bioseguridad del Departamento de Salud, Jessica Cabrera, plantearon que no se les ha consultado sobre cómo distribuir estas pruebas moleculares en los hospitales alrededor de la isla.

El proceso, indicaron, ha estado encabezado por la doctora Dharma Vázquez, integrante del ‘task force’. En los especiales televisados por el canal del gobierno, los miembros del ‘task force’ asesor han reconocido que Vázquez llevaba la voz cantante sobre esa responsabilidad.

“Yo no participé de esas discusiones. Para saber qué hospitales tenían necesidad yo hubiera traído (a las reuniones) a la coordinadora biológica porque era la que estaba recibiendo (la información)”, dijo Cabrera.

“¿Pudimos haber distribuido pruebas donde no hacían falta?”, preguntó Morales.

“Es correcto”, expresó Cabrera.