Preguntas para entender y atender fallas sistémicas en Salud

Hace unos años fueron los muertos por el huracán María en Puerto Rico y hoy —cuando menos— son las fallas en las matemáticas de Salud que nos dejan con datos erróneos para atender la pandemia del coronavirus. Ambas realidades salieron a la luz pública por las preguntas de los reporteros del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que prometen no detener su trabajo de fiscalización. En este episodio del podcast Con Los Editores, los periodistas del CPI, Carla Minet y Luis Valentín explican cuál es el impacto real de no contar con datos correctos para enfrentar la pandemia. Así mismo, apuntan a la necesidad de encontrar una solución rápida a las fallas que afectan el sistema establecido en Salud y a que al final del día seguimos ante un escenario en el que no se alcanza un nivel mínimo de pruebas para construir una herramienta estadística robusta.

Ambos periodistas destacan la labor que se hace desde el CPI y cómo se buscan respuestas concretas a situaciones específicas sin ánimo de rayar en la ofensa. La insistencia periodística se mantiene y son varias las investigaciones aún en proceso. Escucha más en este episodio.