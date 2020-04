Proponen utilizar Villa Olímpica de Tokio 2020 como albergue para personas sin techo

Un grupo que representa a personas sin techo ha solicitado utilizar la Villa de los Juegos Olímpicos pospuestos para el año entrante en Tokio, Japón, como albergue durante la actual pandemia de coronavirus.

Una petición en línea dirigida a los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio y al gobierno de la ciudad ha captado las firmas de decenas de miles de personas para que se autorice la ocupación del gigantesco complejo habitacional que se extiende por la bahía de Tokio.

La villa albergaría a 11,000 competidores olímpicos y 4,400 paralímpicos. Está vacía y casi terminada después de que los Juegos Olímpicos fueron aplazados para inaugurarse el 23 de julio de 2021 debido a la pandemia del COVID-19.

"No sabemos cuánto durará esta crisis y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar", dijo a The Associated Press Ren Ohnishi, presidente del Centro de Apoyo Moyai para la Vida Independiente.

"Esto incluye la manera como trabajamos, la manera como abordamos el tema de la vivienda, la manera como proveemos asistencia a quienes la necesitan".

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio declinaron hacer declaraciones sobre la petición y tampoco el gobierno metropolitano de la capital japonesa emitió alguna reacción. Los organizadores dijeron desconocer cuándo se cursará la petición.

La solicitud dice en una parte: "De continuar la pandemia algún tiempo, muchas personas podrían caer en la pobreza o perder sus casas".

Unas 1.000 personas sin casa viven en las calles en Tokio. Se calcula que otras 4.000 se quedan en refugios llamados "net cafés", unos 500, que ofrecen acceso a internet y cubículos para pasar la noche, según un estudio de la ciudad de Tokio.

Muchos net cafés fueron cerrados después de que el gobierno solicitó a negocios donde pudiera propagarse el coronavirus paralizar actividades de manera voluntaria.

El gobierno de la ciudad ha puesto disponibles unas 500 habitaciones en hoteles para quienes ya no pudieron quedarse en los net cafés, y se aprestan a aumentar el número por si es necesario, dijo el funcionario de la ciudad Kazuo Hatanaka.

Los expertos aseguran que las comunidades de personas sin techo podrían agravar la propagación de la pandemia por su imposibilidad de practicar el distanciamiento social.

"La sociedad necesita ser más inclusiva o de lo contrario se propagará la pandemia", dijo Ohnishi.

"Nuestra sociedad está siendo puesta a prueba. En Japón, muchas personas continúan culpando a los pobres de sus apuros".