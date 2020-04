Lúgaro habla sobre los señalamientos de violencia contra Nestor Duprey

Alexandra Lúgaro acudió a las redes sociales para emitir unas expresiones sobre su excompañero de papeleta, Néstor Duprey Salgado, luego de ser acusado por maltrato psicológico por su esposa.

"Por momentos como éste, cuando se tiene que enfrentar acciones y situaciones de personas que son cercanas y apreciadas, es que un movimiento, las personas del país demuestran su caracter", manifestó Lúgaro.

El aspirante a representante por acumulación en la Cámara de Representantes mantuvo un patrón de violencia psicológico contra, según alegó la esposa de Duprey Salgado, Raquel Quiñones, a través de un vídeo publicado en su perfil de Facebook.

"Una cosa son las palabras y otra cosa son las acciones. Por eso en el día de hoy, acudo a ustedes no solamente como parte del Movimiento Victoria Ciudadana y como su candidata a la gobernación, sino que acudo a ustedes como víctima y sobreviviente de violencia de género", dijo Lúgaro.

"Le brindo la solidaridad y acompañamiento a Raquel y rechazo y denuncio las acciones de violentas y hasta delictivas que se le señalan a Néstor Duprey Salgado. Estas acciones duelen porque menoscaban la imagen de una figura a la que hemos querido y admirado. Duelen, porque también nos dan cantazo de la realidad para que no bajemos la guardia con relación a la seriedad de la violencia doméstica y su existencia aún en lugares donde no nos imaginamos que ocurre", añadió la ex candidata independiente a la gobernación.

Expresiones sobre alegaciones contra Néstor Duprey. Posted by Alexandra Lúgaro on Saturday, April 18, 2020

Por otro lado, el MVC también reaccionó a la polémica con expresiones escritas tras sostener una reunión de emergencia.

"Durante la mañana de hoy, a solicitud del Dr. Néstor Duprey Salgado, el Comité Coordinador Transitorio del Movimiento Victoria Ciudadana se reunió de forma extraordinara para atender los señalamientos de la Lcda. Raquel Quiñones Ayala", lee parte de la carta publicada.

"El Movimiento Victoria Ciudadana Reitera su política de cero tolerancia a la violencia de género en todas sus formas. (…) Nuestro Movimiento, como colectivo, rechaza este tipo de conducta, venga de donde venga", continúa.

El MVC se solidarizó con las víctimas de violencia de género y culminó anunciando la renuncia de Duprey Salgado.

"Reconociendo que este asunto está pendiente de adjudicación, el Dr. Duprey Salgado estará atendiendo el mismo en los foros pertinentes. Cónsono con todo lo anterior, hemos acordado junto al Dr. Duprey Salgado que estará renunciando a su aspiración a un puesto electivo y a su participación en el Comité Coordinador Transitorio", finalizó.