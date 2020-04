Si bien continuarán recibiendo víctimas de violencia de género, la Red de Albergues enfatizó la necesidad de que puedan tener mayor acceso a equipo protector y alimentos en medio de la emergencia.

Lisdel Flores, vicepresidenta de la Red de Albergues, planteó hoy que la organización depende en gran medida de actividades de recaudación de fondos, pero que debido al toque de queda esta encomienda se ha visto limitada.

"Sabemos que ante la situación de la epidemia y todo lo que está pasando a nivel económico, los albergues vamos a ser duramente afectados porque la mayoría de los albergues dependen de lo que e el fundraising, que los fondos que nosotros trabajamos y conseguimos que no son restrictos", comentó Flores, quien también es directora del Hogar Ruth.

Agregó que aunque al momento cuentan con el equipo de protección requerido, temen que el acceso a productos como mascarillas y hand sanitizers siga encareciendo.

Por su parte, Vilmarie Rivera, presidenta de la Red de Albergues, mencionó que se han comunicado con la Oficina de la Procuradora de la Mujer para detallarles sus necesidades y para que los albergues sean incluidos en la lista de prioridad para la compra de alimentos en los comercios.

"Hemos estrado en comunicación con la Oficina de la Procuradora de la Mujer y le hemos dejado saber cuáles son nuestras necesidades. Ellos también han solicitado cuáles son nuestras necesidades porque realmente esta situación ha requerido incluso el que se nos reconociera desde el principio como un recurso esencial al inicio de la orden ejecutiva porque ni tan siquiera estábamos contempladas como servicio esencial", dijo Rivera.

Rivera, asimismo, aseguró que la Red de Albergues continuará recibiendo víctimas de violencia de género pese a las medidas de toque de queda que se han implementado en la isla en respuesta a la emergencia provocada por el coronavirus. Aunque no precisó cuántas personas han recibido al momento, sí comentó que han lanzado una campaña en las redes sociales para informarle a la ciudadanía que los albergues sí están disponibles y que pueden acudir en caso de ser víctimas de violencia de género pese a las medidas de distanciamiento social.

Ante la preocupación por los contagios, Rivera y Flores mencionaron que cuentan con un protocolo en el que cada participante que llega por primera vez a uno de los albergues será ubicada en un área de aislamiento por un periodo preventivo.

"Cuando se nos refiere a una participante, vamos a aislar por un periodo preventivo, tenga o no sospechosa, porque no sabemos si previamente ha estado expuesta [al virus]", señaló Flores. Añadió que, al momento, no han tenido casos sospechosos ni positivos al coronavirus en ninguno de los albergues.

Dijo además que en caso de que surja un caso sospechoso se le realizará la prueba y mientras esperan por el resultado la participante permanecerá en aislamiento. Planteó que, en caso de que esa persona requiera hospitalización se coordinaría con un familiar o recurso de apoyo que la participante haya identificado previo a su llegada. Esto debido a la situación de violencia que produjo que llegara hasta uno de los albergues.

Por su parte, Olga Villa, directora ejecutiva de la organización Capromuni, detalló la campaña de la entidad "Sé un Buen Vecino" en la que exhortan a las personas a llamar al 9-1-1 cuando escuchen situaciones de violencia o maltrato entre sus vecinos.