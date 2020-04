Quiñones de Longo: "Con la investigación se verá cuál es la verdad"

Concepción Quiñones de Longo, ex secretaria interina del Departamento de Salud, señaló que la investigación de la Cámara de Representantes revelará la verdad sobre su gestión en la agencia y rechazó opinar sobre las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez en las que asegura que la doctora conocía del proceso de compras de un millón de pruebas rápidas a la empresa Apex General Contractors.

"Yo dije que no iba a hacer más declaraciones públicas. Voy dejar que la investigación descubra todo… Con la investigación se verá cuál es la verdad", se limitó a responder la exfuncionaria a preguntas de Metro.

Ayer en conferencia de prensa, Vázquez —aludiendo a la compra con Apex— dijo que cuenta con un mensaje de texto de la exfuncionaria que hablaba de las contrataciones multimillonarias que se hacían en su momento.

Un intercambio de mensajes entre la gobernadora y Quiñones de Longo —suministrado por la oficial de prensa de La Fortaleza, Mariana Cobián— en el que la ex secretaria interina le planteó que le incomodaba que no le hubiese cursado un nombramiento interino "que valide las múltiples gestiones y decisiones, con repercusiones multimillonarias, que he estado tomando a su nombre en pro de nuestra isla". El intercambio no precisa contratos, compras o nombres de compañías.

El mensaje tiene fecha del 25 de marzo a las 11:12 p.m. Quiñones de Longo renunció el 26 de marzo en horas de la mañana. Según el testimonio de Adil Rosa Rivera, ex secretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud, en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, la doctora Quiñones de Longo desconocía de todo proceso de compra con Apex y que la cotización de Juan Maldonado —representante de Apex— habría llegado pasadas las 12:00 am del 26 de marzo. No fue hasta el 26 de marzo en la tarde en que se concretó la compra.

Incluso, Rosa Rivera señaló que quien le ordenó realizar la compra fue el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del task force médico.

Fuentes consultadas por Metro comentaron que Rosa Rivera no le informó a Quiñones de Longo sobre una conversación que habría tenido con Maldonado el 25 de marzo sobre las pruebas rápidas de Apex. Asimismo, dichas fuentes mencionaron que la ex secretaria interina también desconocía de gestiones para comprar un millón de pruebas rápidas y que las únicas transacciones y contratos que realizó se referían a compras de equipo de protección personal.

Ayer Rosa Rivera, durante su alocución en la audiencia cameral, entregó fotocopias de un intercambio de mensajes de texto en el que el doctor Juan Salgado —integrante del task force médico— le indicó a la ex secretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud que "toda compra final tiene que estar aprobada por Segundo y/o la Secretaria de Salud".

Esto a pesar de que el task force médico no tiene autoridad legal para aprobar un contrato del Departamento de Salud.

Rodríguez Quilichini, en una misiva que envió ayer al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez, sostuvo que el task force médico solo brinda asesoría y no "realiza compras de ninguna índole".

