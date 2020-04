No hay amnistía de multas de tránsito vigente

La amnistía para el pago de multas de tránsito venció el pasado 17 de marzo, en medio de la emergencia por el COVID-19, por lo que los ciudadanos que no la aprovecharon deberán pagar sus multas en su totalidad.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), detalló que en la Legislatura permanece otra medida para aprobar una nueva amnistía, pero el proyecto aún no es final.

"La amnistía venció el 17 de marzo pasado. En la Legislatura se discutía un proyecto para otra amnistía, aunque algunos interpretan como una extensión, pero sería otra ley. Hasta tanto no la firme la gobernadora, no hay amnistía vigente. Dicho eso, DTOP no tiene ninguna injerencia en el tema, más allá de orientar. La ley la aprueba la legislatura y gobernadora, mientras que es Hacienda quien hace los cobros. Es importante destacar que DTOP no cobra dinero, ya sea en sus CESCO’s u otra oficina de la agencia", expuso en una comunicación escrita a este medio el portavoz de prensa del DTOP, Juan José Díaz.

Mientras, el también portavoz de la agencia, Alex Castro, mencionó que las personas que tengan multas pueden utilizar el método electrónico disponible en el portal de la agencia, www.dtop.pr.

Vigente extensión de marbetes

La acción del DTOP que se mantiene es la de la extensión para los marbetes vencidos en marzo y abril, esto por la cuarentena en la que está la Isla por el coronavirus.

El pasado 8 de abril el secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos M. Contreras Aponte, informó que extendió hasta el 31 de mayo la vigencia de las licencias de conducir de todas las categorías, las licencias de vehículos de motor y los marbetes vencidos en marzo y abril.

Finalmente, la agencia especificó que la medida no aplica a aquellas personas cuyas licencias de conducir o marbetes hayan vencido antes del mes de marzo de 2020.