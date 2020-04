Hacienda exhorta a solicitar el incentivo de $500 para cuentapropistas

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, informó que aún quedan fondos disponibles para el incentivo de los $500 a quienes trabajan por cuenta propia.

A través de su cuenta de Twitter, Parés detalló que aún hay dinero para ofrecer el incentivo a aproximadamente 55,000 participantes adicionales. Quienes tengan un certificado de comerciante al 16 de marzo, fecha en que comenzó la cuarentena, podrán entrar al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) para solicitar los $500.

De igual forma, Parés detalló que al día de hoy se ha entregado el incentivo a 130,320 cuentapropistas. "Esto equivale a unos $65.1 millones, aproximadamente, y el 98.39% de las 132,453 solicitudes hechas ante la agencia" comentó Parés.

Asimismo, el funcionario indicó que si el estimado de 55,000 personas elegibles para el incentivo no se completa redistribuirán los fondos. "De no materializarse esta proyección queremos redistribuir el remanente de los fondos a personas que no hayan cumplido con los parámetros actuales", puntualizó.

Para estos incentivos se han destinado $100 millones, que forman parte del paquete de ayuda económica que anunció el Gobierno a final de marzo. El paquete de ayuda estatal asciende a $787 millones.

Junta exige se reparta el dinero

La Junta de Control Fiscal exhortó ayer al Gobierno a desembolsar las ayudas con rapidez, esto por la crisis de salud que enfrenta Puerto Rico.

"Le exhortamos al Gobierno que libere con agilidad los $787 millones del paquete de ayuda que se aprobó hace 4 semanas, así como los $160 millones del fondo se emergencias. Es necesario asegurar que esos fondos lleguen a los bolsillos de la gente que genuinamente los necesita tan pronto sea posible", afirmó ayer el portavoz de prensa de la Junta, Edward Zayas.

