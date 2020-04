Wanda Vázquez pasa de defender propuesta APEX a vedarlos en el gobierno

La gobernadora Wanda Vázquez anunció hoy que ordenó cancelar cualquier contrato que mantenga alguna agencia pública con empresas relacionadas al abogado Juan Maldonado de Jesús, quien realizó las gestiones para que Apex General Contractors obtuviera un acuerdo de compra para entregar un millón de pruebas rápidas de Covid-19.

La mandataria, asimismo, señaló que se cancelará cualquier cotización o propuesta presentada por compañías vinculadas al exsubsecretario de Transportación y Obras Públicas.

El gobierno le ordenó a Apex una compra por $38 millones para las pruebas rápidas, pese a que otras empresas habían ofrecido el producto a menor precio. Así mismo ordenó cancelar cualquier contratación con cualquier firma en la que Maldonado aparezca de alguna forma.

También ordenó cancelar cualquier contrato que tenga el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico con el exasesor legislativo, Eduardo "Tito" Laureano, quien proveyó el teléfono del doctor Segundo Rodríguez a Juan Maldonado.

Vázquez dijo que su decisión corresponde a que no va a permitir que nadie se aproveche de la situación de emergencia. La gobernadora insistió en defender el proceso expedito que llegó hasta el desembolso de $19 millones como adelanto a APEX por la urgencia del momento. Sobre la diferencia de costos entre la oferta de APEX y otros proveedores que ofrecían pruebas de hasta $10 por prueba, dijo que actuaron por la promesa de que las pruebas estarían en cinco días y que una vida para ella no tiene costo. “Gracias a Dios, se pudo cancelar y no hubo ninguna consecuencia”, afirmó la Gobernadora sobre la orden de compra a Apex.

Apex mantiene contratos relacionados al Hospital Regional de Bayamón. Cuestionada sobre si esos trabajos quedarían en el aire, Vázquez dijo que el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, lo revisará.

La mandataria dijo que no le correspondía al Gobierno hacer la gestión para verificar la disponibilidad de las pruebas con el manufacturero, sino a Maldonado, quien estaba representando que podría entregar un millón de pruebas en cinco días.





Sobre el proceso investigativo en la Cámara de Representantes, pidió tiempo igual para Segundo Rodríguez y calificó como cuestionable acción del representante, Juan Oscar Morales, de supuestamente hacer referidos al coordinador del Task Force. "No voy a contestar esa pregunta", respondió Vázquez sobre si le da credibilidad a Rodríguez sobre tres funcionarias que bajo juramento han testificado en las vistas camerales. Vázquez caracterizó como político-partidista el proceso legislativo, ya que todos los que participan en él apoyan a su contrincante primarista, Pedro Pierluisi. La conferencia de prensa de La Fortaleza fue simultánea al testimonio de Adil Rosa Rivera, ex secretaria auxiliar de administración de Salud en la Cámara de Representantes.

La Primera Ejecutiva dijo que ella no ha iniciado indagaciones desde La Fortaleza sobre las alegaciones y que solo observa los procesos como cualquier ciudadana. "A mí no me corresponden las investigaciones", sostuvo. Agregó que serán las autoridades investigativas las encargadas de las pesquisas.

De otra parte, la Gobernadora insistió en que nadie de La Fortaleza presionó a la exsecretaria de Salud interina, Concepción Quiñones de Longo. Vázquez reiteró su caracterización de Quiñones de Longo como mendaz y dijo que cuenta con un mensaje de texto de la exfuncionaria que hablaba de las contrataciones multimillonarias que se hacían en su momento.

En la conferencia de prensa, se anunció que se reclutará a una persona para asistir al secretario de Salud, Lorenzo González, en la revisión de todos los procesos de compra. Vázquez descartó que se trate de un síndico y aseguró que esa persona trabajará sin compensación económica.

Otro aspecto que no pudo aclararse en la conferencia fue el detalle de las pruebas que se han comprado y las que se han realizado, específicamente las pruebas rápidas.

Antes de atender preguntas de la prensa, la Primera Ejecutiva resumió una serie de medidas académicas para alivios a distintos sectores de la sociedad. También anunció que se daría permanencia a maestros transitorios en Educación. En esta ocasión, no estuvo acompañada de representantes de la Junta de Supervisión Fiscal.