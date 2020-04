Se agotan los fondos para préstamos de desastre de SBA

La Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés), informó en su página web que detuvo las solicitudes de préstamo a comercios por llegar al tope de fondos para este propósito.

"La SBA no puede aceptar nuevas solicitudes en este momento para el programa de asistencia relacionada con el Préstamo por desastre por daños económicos (EIDL) -COVID-19 (incluidos los anticipos de EIDL) en función de los fondos disponibles para asignaciones. Los solicitantes que ya hayan presentado sus solicitudes continuarán siendo procesados por orden de llegada", expuso la agencia en su página web.

El gobierno federal había determinado un monto de 349 mil millones para los préstamos de asistencia por desastre de SBA. El dinero agotado era el destinado para el programa de pago de nómina para negocios afectados por la pandemia del coronavirus. Ante esta eventualidad, la agencia ha pedido al secretario del Tesoro federal más fondos.

Secretary @stevenmnuchin1 and I urge Congress to appropriate additional funds for the #PaycheckProtectionProgram—a critical and overwhelmingly bipartisan program—at which point we will once again be able to protect millions more paychecks.

— Jovita Carranza, SBA (@SBAJovita) April 16, 2020