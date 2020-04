"Hemos podido mover a muchas personas“ Lorenzo González

¿Para usted en el manejo de Salud en la emergencia del coronavirus?

—Establecer un equipo de trabajo de forma rápida. Lo otro es las cosas estas contenciosas, las situaciones públicas que han generado investigaciones. Afortunadamente hemos podido mover muchas de las personas porque eran de confianza.

¿Cuánta gente ha salido y cuántos ha podido reclutar?

—La parte más importante es comunicaciones. Poder comunicar al país de forma eficiente y estructurada es lo que el pueblo necesita hoy. No promoción, sino particularmente información para que la población pueda tomar las decisiones correctas. Si mejoramos eso, la población disminuye su ansiedad.

El doctor Juan Reyes menciona que los casos siguen en aumento, que deben haber 9 mil contagiados sin prueba y que en el pico tendremos sobre 1,200 confirmados. ¿Eso no choca con el reclamo de que tenían la curva controlada?

—Hemos dicho que por cada uno que tenemos confirmado hay diez personas contagiadas, por eso el cálculo de 9,000 personas. Definitivamente, el 80 % de esas personas no tienen síntomas, por eso la importancia del distanciamiento social. Es el mismo mensaje que hemos enviado. La modificación que se hace es para dar cabida a que los médicos y laboratorios en la periferia pudieran trabajar porque podemos manejar el 80 % de los casos en la periferia y no llegan al hospital.

¿Es correcto reclamar que estamos mejor que otros estados cuando somos la jurisdicción con menos pruebas en Estados Unidos?

—Tenemos hoy el 40 % de los hospitales utilizados, el 60 % de las camas están vacías, tenemos camas de intensivo, tenemos 700 ventiladores disponibles. Los números están ahí.

¿Ya sabemos la cantidad de positivos recuperados?

— La tenemos, lo vamos a poner en el dashboard para que la gente también lo pueda ver. Lo importante es acceder a ese individuo que se recupera para pedir la pinta de sangre porque se está utilizando científicamente los anticuerpos que desarrolla una persona para proteger a otra persona.

¿Cuándo tendremos el contact traicing?

— Estamos trabajando en el contact traicing. Tuvimos reunión con la Asociación y la Federación de Alcaldes, se le entregará a los presidentes la lista de todos los municipios que le corresponden. La lista incluye las personas infectadas por cada municipio, se le va a dar nombre, apellido, dirección física y teléfono para que puedan trabajar en necesidades particulares en la periferia y puedan ayudarnos a hacer el contact traicing.

¿Qué cambió? Los alcaldes hablaban de ir a los tribunales y que Salud le negaba la información por la Ley HIPPA

— Hubo una modificación de Salud Federal que libera a los estados y a los territorios —no de la totalidad de la Ley HIPPA— pero hace una enmienda y un explicativo. Lo discutimos con los asesores jurídico legal e hicimos un documento para que cada alcalde lo firme, que es un compromiso de que no van a utilizar la información. Por ejemplo, no pueden publicar la información, no pueden limitar el paso a esas personas o grabarlos. Uno de los compromisos que hicimos con los líderes de los alcaldes es que nos vamos a reunir todos los lunes en la tarde para discutir las particularidades de cada municipio y sus necesidades.

Da la impresión de que dependemos de las pruebas rápidas que son menos confiables que las moleculares…

—Son más accesibles. Nosotros conseguimos 200,000 pruebas rápidas. Las moleculares, por más que hemos hecho el esfuerzo comparado con los otros 50 estados, tenemos la limitación de los reactivos. Sí el Departamento de Salud mejoró su oferta para generar cerca de 400 por día. Uno de los laboratorios privados (Toledo) ahora puede hacer hasta 500. Quest ahora las lleva a Virginia, así que deberíamos tener una mejoría. Sobre las pruebas rápidas, no solo nosotros hemos buscado más, sino los proveedores privados también han generado compras en la periferia.

El millón de pruebas que se intentó comprar. ¿Se ha hecho alguna gestión adicional para comprar esas pruebas a otro proveedor? ¿Hay órdenes de compra nuevas y cuándo esperan comprar más?

—Hicimos una petición a través de FEMA, recibimos 15 máquinas pequeñas que son para producir la molecular en 15 a 20 minutos. Cuando nos llega, nos llegaron reactivos para 120 pacientes, así que no las puedo utilizar. Hicimos una petición de reactivos para 50,000 pruebas. Tan pronto llegue eso, se va a hacer una distribución regional a centros médicos grandes, una va para el aeropuerto.

¿Ahora mismo no hay ninguna orden de compra adicional a otro proveedor privado?

—Ahora las órdenes importantes son las órdenes de ventiladores, ya recibimos 40. En términos de prueba, seguimos evaluando órdenes. Hay una orden que llegó a Puerto Rico y estamos en proceso de reevaluar en qué medida cumple con todos los elementos de la contratación.

¿Esa es la compra de 313?

—Exacto.

¿Y después no se han hecho más órdenes?

—No, al momento no. Tenemos 200,000. Hoy están distribuidas 100,000. Es importante reconocer que hay pruebas en la periferia (las adquiridas por el sector privado). Es importante que siempre se documente y se informe al Departamento de Salud para usar esa información para poder tomar decisiones.

¿Las pruebas de 313 LLC podrían devolverlas?

—Sí.

Sabemos que las autoridades investigan el asunto de las pruebas ¿Qué fue lo último que le pidieron los federales a Salud? ¿Han citado a algún funcionario?

Explicó que los federales le pidieron no borrar ninguna comunicación electrónica de la agencia. Dijo ni él, ni ninguno de sus funcionarios han sido citados por los federales.

La doctora Concepción Quiñones de Longo fue su subsecretaria en el pasado, ahora la Gobernadora la describe como una persona mendaz. ¿Cree que es capaz de mentir?

—Yo no puedo hacer alegaciones de Quiñones de Longo. Es una persona que respeto y dio buen servicio al país por 45 años. Sobre esta situación le compete a las autoridades investigativas establecer qué es cierto y qué no es cierto. Hasta ahí llego yo.

¿Vio la vista pública de la Cámara de Representantes? ¿Qué le parece todo lo que se dijo allí bajo juramento?

—No la pude ver. No tengo tiempo ni para comer. Evidentemente generan mucha atención. Que la orden y la ley se establezcan.

¿Cómo usted se siente de haber estado en comparecencias públicas donde los miembros del task force decían que no intervinieron en nada sobre las compras y ahora se sabe que dos de ellos referían suplidores y luego recomendaban a quién contratar?

—Te puedo decir que el task force llenó una necesidad en este país y la sigue llenando en términos científicos para propósitos de poder dirigir los esfuerzos. Conozco a Segundo Rodríguez como una persona íntegra, no puedo decir nada negativo de él. Está el proceso adjudicativo y ahí se adjudica lo que está bien o mal.

A la luz de todo lo que ha surgido y en el momento en que nos encontramos…. ¿el task force aún es necesario?

—Sí, definitivamente el modelo probabilístico. El doctor Reyes y la doctora Cruz, el grupo particularmente que nos ayuda a generar el modelo probabilístico son esencialísimos.

¿Segundo Rodríguez debe permanecer como coordinador?

—En esa parte no te podría decir. Pero el task force es valiosísimo.

¿Qué le parece que una transacción se completó de inicio a fin en menos de 24 horas?

—El primer día que llegué solicitamos cancelar la orden. Se estaba tratando de llenar una necesidad al país. No puedo entrar en los méritos, pero puedo garantizar que desde que entré todo lo que se ordena tiene que estar conforme al orden y ley.

¿La necesidad ya no existe? Porque no se sustituyó esa orden de compra

—No, la necesidad existe. Lo que pasa es que estamos más organizados y esa es la importancia del toque de queda porque nos da un poco de respiro.

Mira la entrevista Punto X Punto aquí: