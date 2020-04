Gobernadora no se quita de sus aspiraciones políticas

Wanda Vázquez aseguró que las polémicas surgidas en el manejo de la crisis del coronavirus no han minado sus aspiraciones electorales, para las que tendría que superar una primaria por la candidatura a la gobernación contra el ex comisionado residente Pedro Pierluisi.

“A todos los que han tirado esa bola de humo, están equivocados. Wanda Vázquez sigue para representar al pueblo. Wanda Vázquez sigue para representarlos mejores intereses de ese pueblo. Y pese a todas las cosas que quieren hacer, todas las imputaciones y todo lo que puedan hacer para desviar la atención de que no queremos políticos tradicionales en este gobierno haciendo lo mismo que hacían antes, que ha sido la petición de todo Puerto Rico, Wanda Vázquez sigue hacia delante. Lo único que puedo decir es que no me amilano. Yo, con Dios por delante, voy a seguir hacia delante por este pueblo”, puntualizó la gobernadora.

El director de campaña de Vázquez, Jorge Dávila, ha planteado que los legisladores novoprogresistas, la mayoría de los cuales apoya a Pierluisi, han utilizado las vistas que celebra la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes para investigar las transacciones de emergencia durante la crisis del Covid-19, como medio para debilitar las aspiraciones de la primera ejecutiva.

En específico, Dávila ha enfilado sus cañones al asesor legislativo Edwin Mundo, quien forma parte del equipo electoral del ex comisionado residente.

“El estratega principal de la campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, dirigiendo los trabajos de la investigación de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes”, escribió Dávila ayer en Twitter, junto a varios fotos del asesor durante las vistas investigativas que preside el representante Juan Oscar Morales, quien respalda a Pierluisi.

“Amigo, yo no referí a nadie a Fortaleza como director de campaña como dice el email, creo que debes llamar a tu jefa y explicarle”, le ripostó Mundo por la misma vía, aludiendo a un correo electrónico revelado en las vistas de la Comisión de Salud, en el que Dávila refiere a un empresario de nombre David Quiñones a Mabel Cabeza, entonces ayudante de la Mansión Ejecutiva, para que tramitara una oferta de productos para combatir el Covid-19.

La gobernadora, igualmente, optó por restarle credibilidad al proceso que lleva a cabo la Cámara baja.