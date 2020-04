Doctor Carlos Mellado no pertenece al Task Force por ser considerado "enemigo del Estado"

Aunque el coordinador del Task Force Médico, Segundo Rodríguez, invitó al doctor Carlos Mellado a formar parte del ente, La Fortaleza tuvo reparos con incluirlo por considerarlo “enemigo del Estado”.

Así lo confirmó en entrevista con Metro, Mellado, quien fue procurador del Paciente por cinco años.

“En un momento dado él (Segundo Rodríguez) me invita a ser parte del task force… me dijo que ‘desde Fortaleza hay un poquito de resistencia con que seas parte del task force’ y yo digo ‘mira pues perfecto no quiero formar parte del task force’, porque he sido un crítico bastante vocal en la falta de pruebas”, expresó el presidente de la Fundación Haití Se Pone de Pie.

Sostuvo, además, que “desde que se comenzó el proceso aquí había acceso a pruebas, lo que pasa es que si el gobierno no tomó la decisión adecuada, con 21,000 pruebas moleculares en ese momento hubiéramos estado en una posición mejor”.

Al abordarle sobre si es cierto que La Fortaleza mostraron reparos porque lo catalogaban “enemigo del Estado”, confirmó que sí, que esas palabras utilizaron.