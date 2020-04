Liberty anuncia ofrece acceso gratis a HBO y Cinemax

Liberty Puerto Rico anunció hoy que sus clientes tendrán acceso libre a servicios que les brindaran más opciones de información y entretenimiento durante el cierre por el COVID-19.

Los subscriptores de televisión de Liberty tendrán acceso a The Weather Channel desde hoy hasta el 13 de junio, además de todos los canales premium de HBO y Cinemax del 17 al 20 de abril, sin importar los paquetes a los que estén suscritos.

Además, SiriusXM está ofreciendo acceso libre a su alineación completa de contenido “Premier Streaming” desde hoy hasta el 15 de mayo.

“Con Sirius XM, los consumidores en Puerto Rico tienen otra herramienta para navegar este momento difícil”, dijo Waldo Hooker, vicepresidente de experiencia al cliente de Liberty Puerto Rico. “Sirius XM ofrece muchos canales que brindan contenido útil y entretenido para cada miembro del hogar en cualquier momento que lo necesiten. También estamos añadiendo acceso a The Weather Channel, HBO y Cinemax para continuar animando a todos a que se queden en sus casas, se informen bien y disfruten de todo el excelente contenido que estos canales tienen para ofrecer”.

Desde hoy hasta el viernes 15 de mayo, los clientes de Liberty tendrán acceso al paquete “Premier Streaming” de SiriusXM, que cuenta con sobre 300 canales de música sin anuncios, además de noticias, información, política, comedia, deportes, y contenido on demand. Recientemente, Sirius también lanzó un nuevo canal llamado #StayHome Radio, que cuenta con canciones alegres e inspiradoras de artistas como Lizzo, Coldplay, P!nk y Bob Marley, entre otros. Los que quieran acceder a SiriusXM pueden entrar a SiriusXM.com/libertypr para comenzar a escuchar gratis, sin tener que poner información de una tarjeta de crédito o hacer cualquier clase de compromiso.

Desde hoy, todos los clientes de televisión de Liberty también tendrán acceso abierto a The Weather Channel hasta el sábado 13 de junio. Además de noticias e información, este canal está ofreciendo una cobertura completa de noticias sobre el COVID-19. The Weather Channel está disponible en el canal 225 en la alineación de alta definición (HD) de Liberty y en el canal 25 de su alineación estándar (SD).

Además, los clientes de televisión de Liberty también tendrán acceso a todos los canales premium de HBO y Cinemax desde el viernes 17 de abril hasta el lunes 20 de abril. Con HBO, los clientes podrán disfrutar de series populares como “Westworld”, Last Week Tonight with John Oliver” y “The Plot Against America”, además de estrenos y documentales aclamados. Cinemax ofrece series originales como “Strike Back,” además de películas taquilleras actuales y éxitos de cine recientes. Para acceder a los canales premium de HBO, los clientes pueden sintonizar desde el canal 400 al 406 en la alineación HD de Liberty y del canal 500 al 506 en la alineación SD de la compañía. Los clientes pueden ver la programación de Cinemax desde el canal 415 al 419 en la alineación HD y del canal 515 al 519 en la alineación SD.

Como anunciado anteriormente, actualmente todos los clientes de Liberty tienen acceso a Disney Junior, Disney XD, FXM, CNN, algunos canales de NBCUniversal, además de todos los canales de Hallmark y los servicios de Stingray Music. Los clientes también tienen acceso libre a todos los canales premium de Showtime, The Movie Channel y Flix sin importar el paquete al que estén suscritos.

La compañía también creó unas carpetas para cada uno de los paquetes de televisión de Liberty en su plataforma Liberty on Demand con las 10 mejores películas y series gratis de la semana. La compañía también ofrece una carpeta con las 10 mejores películas y 10 mejores series de Showtime, además de los sobre 4,000 títulos disponibles para Showtime. Para acceder Liberty on Demand, los clientes solo tienen que oprimir el botón de On Demand en sus controles remotos o sintonizar el canal 1 y oprimir la "B" en el control remoto para entrar a la plataforma.

Los clientes también pueden acceder su programación favorita en cualquier momento a través de las aplicaciones Liberty Go y Liberty Everywhere. Además pueden contar con Replay TV, que les permite ver programas, noticias y novelas cuantas veces quieran hasta siete días antes. Pueden ver más información sobre estas aplicaciones en la página web de Liberty, www.libertypr.com.

Para saber más sobre lo que Liberty está haciendo para proteger a sus clientes y empleados durante el cierre por el COVID-19 visite https://www.libertypr.com/coronavirus.