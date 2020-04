Laboratorios piden al gobierno plan de distribución de pruebas de coronavirus

Mientras aumentan los reclamos por realizar más pruebas para detectar el coronavirus a través de la población, varios gremios que agrupan tecnólogos médicos y laboratorios solicitaron hoy al gobierno a que se incluya a unos 900 laboratorios en la distribución de estas pruebas.

Durante una conferencia de prensa hoy, Juan Rexach, presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, comentó que pese a reuniones con el gobierno todavía desconocen el rol de los laboratorios clínicos en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, también conocido como COVID-19.

"Es lamentable que al sol de hoy no hemos tenido ninguna respuesta y todavía no entendemos cuál es el rol de los laboratorios. Entendemos que estamos en el pico de la pandemia y ahora más que nunca que se debe depender de esta red [de laboratorios]", señaló Rexach. Sostuvo además que conseguir las pruebas a nivel independiente ha sido bien "cuesta arriba" y que, hasta el momento, no han recibido ninguna de las pruebas por parte del gobierno.

Explicó que las pruebas moleculares que han podido conseguir las administran en sus respectivos laboratorios pero son procesadas en el Departamento de Salud, Laboratorio Toledo, y Quest Diagnostics y LabCorp en Estados Unidos.

Por su parte, las organizaciones mostraron preocupación ante la distribución de estas pruebas a la Asociación de IPA ya que no serían administradas por un tecnólogo médico. "Nuestra preocupación es que se hagan de la manera correcta y que se haga a través de un tecnólogo médico", dijo Lillian Otero, presidenta del Colegio de Tecnólogos Médico de Puerto Rico. Otero, sin embargo, aplaudió que la Asociación de IPA hayan recibido estas pruebas pero exhortó a esta organización a que incluya a los tecnólogos médicos en la administración de estas pruebas.

El lunes, la Asociación de IPA anunció que recibiría unas 5,000 pruebas rápidas.

Rexach, asimismo, recordó que cada laboratorio tiene que valida estas pruebas rápidas para asegurarse que la muestra que toman es correcta ya que factores como la temperatura pueden afectar el resultado de la prueba. "La seguridad de los resultados del paciente es imprescindible para evitar la propagación del COVID", indicó Alberto Valentín, presidente de la Cooperativa de Laboratorios Clínicos.

Rexach, asimismo, comentó que se han reunido con personal de La Fortaleza y del Departamento de Salud para que se incluyan en el plan de distribución pero no han recibido respuesta. Entre las tres organizaciones representan a unos 900 laboratorios y cuentan con alrededor de 3,500 tecnólogos médicos certificados.