Gobierno no ha ordenado más pruebas luego de transacción fallida

El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, admitió que el gobierno no ha generado nuevas órdenes de compra para adquirir pruebas diagnósticas de Covid-19 desde que se canceló la transacción por $38 millones y un millón de ‘kits’ con Apex General Contractors.

González Feliciano dijo que el Departamento de Salud había publicado una solicitud de propuestas (RFP) en línea para que suplidores interesados en vender productos al gobierno presentaran sus propuestas. Sin embargo, una portavoz aclaró luego de concluida la rueda de prensa que el RFP no se ha divulgado todavía.

El titular de Salud señaló que al momento el gobierno mantiene un inventario de 100,000 pruebas serológicas (rápidas) que no ha distribuido.

“Hemos visto cómo lo que hemos sufrido con esta situación de las compras. Tiene que ser (una oferta) por encima del plato, como dice uno”, dijo González Feliciano, en aparente referencia al escándalo por el millón de pruebas rápidas que se ordenaron a sobreprecio a una compañía de construcción.

González Feliciano aclaró que la empresa 313 LLC ya entregó una orden de 49,000 ‘rapid test kits’ que se vendieron a $36 por unidad, también muy por encima del precio de mercado. Sin embargo, al no haber llegado dentro del periodo estipulado en la orden de compra, el secretario dijo que funcionarios de la división legal de Salud se encuentran en conversaciones con la empresa para auscultar si se puede obtener una rebaja en el costo.

“Estamos discutiendo el costo de esas pruebas. Sí las necesitamos, pero a través de los recursos legales estamos discutiendo cómo vamos a subsanar el hecho de que llegaron tarde y en que medida vamos a pagar el costo que se generó inicialmente”, puntualizó González Feliciano.

En Puerto Rico se han realizado 9,209 pruebas entre las moleculares y las serológicas, según la plataforma oficial del gobierno.

Aunque se ha insistido que el pico de contagios en la isla ocurrirá a inicios de mayo, el secretario insinuó que no será hasta principios de junio que se reflejará una reducción de casos nuevos.

“Como he dicho anteriormente… cuando vamos a ver el ‘plateau’ (estancamiento), la base, es en junio, posiblemente a principios de junio. Así que todavía no hemos visto el final de este proceso. Y esto no terminará hasta tanto tengamos una vacuna”, subrayó el secretario de Salud.

El enfoque de la agencia, al momento, es conseguir más reactivos para procesar las pruebas moleculares, particularmente luego de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) supliera 15 máquinas que permiten realizar estos análisis en apenas 15 minutos.

Sin embargo, FEMA apenas entregó 120 reactivos, precisó González Feliciano.

“Se hizo una petición a través de FEMA de reactivos para 50,000 pruebas”, indicó el funcionario.

