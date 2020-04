Comienzan a llegar los $1,200 a ciudadanos en Puerto Rico

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés informó que hay empleados federales en la Isla que ya han recibido el incentivo de $1,200 por individuo, que está incluido en el paquete del estímulo económico del gobierno federal.

"A grandes rasgos, el Departamento del Tesoro viene obligado a entrar en un acuerdo con los territorios, para que los territorios pueden desembolsar esos fondos. Particularmente porque en los territorios, muchos de estos no se radican planilla federal como ocurre en Puerto Rico, donde la gran mayoría de los puertorriqueños no radican una planilla federal", explicó Parés, durante el informe del Task Force del COVID-19 del día de hoy.

"Sí se nos ha informado que personas que han radicado la planilla federal están recibiendo los mismos, porque cumplen con los requisitos a nivel nacional", mencionó sobre las personas en la Isla que sí han recibido el dinero. De acuerdo con el funcionario, se reportó que que los empleados del Servicio Postal han empezado a recibir el dinero en Puerto Rico.

Inventivo por emergencia causada por COVID-19

El incentivo incluye $1,200 por individuo que tenga un ingreso anual no mayor de $75,000. Asimismo, se otorgarán $500 por cada menor dependiente.

Mientras, los matrimonios que no reciban más de $150,000 al año recibirán $2,400.

Parés mencionó hoy que Hacienda envió al Departamento del Tesoro federal unas guías que proponen cómo se hará la distribución de los fondos en Puerto Rico. El documento incluye los contribuyentes, beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y a beneficiarios de Seguro Social en Puerto Rico.

"Todavía el Tesoro no tiene unas guías claras. Creemos que en algún momento de la semana que viene ellos van a emitir esas guías", mencionó Parés en una entrevista la semana pasada con Metro.

La Junta de Control Fiscal (JCF) autorizó al Gobierno utilizar $400 millones para adelantar el desembolso de los incentivos. Sin embargo, el ente creado por la Ley Promesa aclaró que hasta que el Tesoro no apruebe el plan no se enviará el dinero, por temor a que luego el dinero no sea reembolsado al Gobierno.