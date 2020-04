Realizan "rapid test" de COVID-19 a policías y personal de manejo de emergencias en Toa Alta

El alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto anunció que hoy, martes, comenzaron a realizar “rapid test” para detectar coronavirus COVID-19 a los policías municipales y al personal de manejo de emergencias como medida preventiva.

“Siendo siempre proactivos hemos tomado la determinación de realizarle las pruebas para detectar el coronavirus a este personal municipal que desde el primer día de declarada la pandemia están en la calle exponiéndose al contagio. Hemos visto como en las pasadas semanas han tenido que cerrar cuarteles porque hay policías contagiados y no queremos que eso pase en Toa Alta”, explicó el alcalde a través de declaraciones escritas.

Gobernadora restablece el toque de queda a partir de las 7:00 p.m. El cambio no afectará el horario de operación de los comercios

Clemente Agosto detalló que las pruebas se realizarán en el CDT de la ciudad en alianza con la organización Salud Integral de la Montaña (SIM) y se le harán a todo el personal de la policía y manejo de emergencias que esté activo trabajando durante la emergencia independientemente tenga síntomas o no asociados al coronavirus.

“De los mismos médicos del Task Force de la Gobernadora hemos escuchado de la cantidad de personas que pudiesen tener el virus y no saberlo pues muchos no presentan síntomas. Por tal razón haremos las pruebas a todo el personal, tengan síntomas o no. El saber si nuestro personal está infectado con el virus nos dará la oportunidad de responder a tiempo y tomar más medidas de prevención. Este grupo de empleados es indispensable en nuestro municipio pues es el que está día a día trabajando para que se cumpla la orden ejecutiva de la Gobernadora y atendiendo situaciones de emergencias en nuestra ciudad” puntualizó.