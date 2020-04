Policía multará a comercios por ciudadanos que no usen mascarilla

El Comisionado Auxiliar de la Policía, coronel Jorge Hernández Peña, precisó que los comerciantes que permitan a los ciudadanos sin protección en la nariz y boca dentro y en el perímetro exterior de sus establecimientos son los que se enfrentarán a las sanciones por violar la orden ejecutiva 2020-033.

"Lo que aplica la orden Ejecutiva, la denuncia de parte de la Policía como delito menos grave, con la multa de $100 a $5,000 o seis meses de cárcel, a discreción del Tribunal. Pero es al comerciante, y aquí prácticamente todos los comerciantes que hemos visto y que hemos visitado están cumpliendo, incluso están supliendo a la gente con el equipo de seguridad", explicó el coronel.

De igual forma, este indicó que el comerciante también tiene la responsabilidad de que los empleados utilicen protección para prevenir el contagio con el COVID-19.

"La Orden Ejecutiva es clara y establece que es en las áreas en los comercios donde la Orden Ejecutiva permite recibir público es donde las personas deben tener mascarilla y es el comerciante el que debe dar el seguimiento y cumplir con la orden. De que toda persona que entre a su negocio tiene que tener protección sino él tiene que suplir esa protección dentro del supermercado, dentro del banco o farmacia", precisó Hernández Peña a Metro.

Les podría interesar:

6 pasos para elaborar sus mascarillas caseras El Gobierno de Puerto Rico también indicó que los ciudadanos deberán usar mascarillas al entrar al supermercado

No multarán a los ciudadanos

"Nosotros seguimos en el exterior trabajando el asunto que nos compete a nosotros dentro de la Orden Ejecutiva", agregó el coronel. Asimismo, sostuvo que los policías estatales y municipales pueden orientar a los ciudadanos que vean sin protección pero estos no serán multados.

"La Orden Ejecutiva no habla que el Policía tiene que multar. Nosotros sí vamos, vamos al comerciante si no cumple con la Orden Ejecutiva. Pero no vamos a ir sobre las personas que están en el comercio, es el comerciante el que tiene que tomar todas las medidas para que en su perímetro, interior y exterior del supermercado la gente se proteja", puntualizó.

Finalmente, Hernández Peña recordó que es responsabilidad de los ciudadanos protegerse para evitar el contagio. "Sí se observa a prácticamente todo el mundo protegiéndose el área de la nariz y la boca", concluyó.