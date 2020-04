Primarias en Puerto Rico no serán en junio por el coronavirus

Ante las extensiones del toque de queda por la emergencia del coronavirus Covid-19 en Puerto Rico, las primarias deberán ser pospuestas más allá de la fecha establecida del 7 de junio.

Así lo estableció el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, quien en entrevista con Metro, señaló que aún quedan procesos que quedaron pendientes que a su vez atrasan el proceso.

“Con la paralización de los trabajos en la CEE a raíz de la orden ejecutiva, no es posible celebrar las primarias el 7 de junio. Hay varios procesos que se han detenido y tienen que celebrarse varios asuntos pendientes como la subsanación de los endosos de aspirantes”, expresó el presidente de la CEE. Explicó que tenían hasta el 17 de marzo para la subsanación, por lo que el proceso se paralizó y por ende no han podido hacer tampoco los sorteos de los aspirantes.

Sobre la fecha, detalló que es la Asamblea Legislativa la que determina la misma, porque la Ley Electoral establece que las primarias serán el primer domingo de junio. “Cualquier cambio de fecha tiene que ser con la Asamblea Legislativa”, apuntó.

Sostuvo que en ese sentido “los comisionados electorales del PNP(Partido Nuevo Progresista) y PPD(Partido Popular Democrático) están discutiendo con los presidentes de los partidos políticos este asunto. No se me ha consultado en particular ninguna fecha”.

Señaló que la fecha “tiene que tomar en cuenta cuanto es que la Comisión puede volver a sus labores y el tiempo que hemos tenido que estar fuera. Hay trabajos que por la naturaleza del mismo tiene que ser presencial”. Por ejemplo, la Oficina de Operaciones Electorales requiere trabajo presencial.

Atrasado el mantenimiento de máquinas de escrutinio

Otras gestión que quedó pendiente es el mantenimiento de máquinas de escrutinio electrónico. Según explicó el presidente, el 16 de marzo se supone que comenzaría el mantenimiento preventivo de las máquinas de escrutinio, proceso que se atrasó por el toque de queda.

Dávila Rivera precisó que en dos meses y una semana se terminaba el mantenimiento preventivo.

La subsanación de endosos también tiene un efecto en el resto de las actividades, explicó el funcionario, al señalar que por ende no se puede mandar a imprimir la papeleta, ni completar la determinación de centros de votación, que adelantó se tiene que “reevaluar a raíz de la pandemia”.

Sobre los materiales para efectuar las primarias, como papeletas, mencionó que se mantienen en comunicación con la imprenta en Cayey seleccionada, y hasta el momento “no hemos tenido información de parte de ellos de que no vayamos a tener disponible el papel”.

Reciben fondos federales

Sostuvo sin embargo que le preocupa los equipos de protección como mascarillas, guantes, hand sanitizer, y cualquier otro producto para garantizar la seguridad de los empleados y los funcionarios de colegio. “Estamos haciendo las gestiones una vez volvamos para tener material para celebrar estos eventos”, precisó al destacar que recibieron una asignación de $5.4 millones de fondos federales para los gastos imprevistos que van a tener a raíz de la pandemia. Esta asignación requiere un pareo de 20 % del gobierno de Puerto Rico.

Este dinero se utilizaría por “si se decidiera el aumento de voto ausente o el voto adelantado, eso tienen costos adicionales”. Además para la compra de equipo y contratar personal transitorio para voto adelantado.