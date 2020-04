Empleada de Salud declara 'task force' médico recomendó compra por $38 millones

La compra de un millón de pruebas rápidas de Covid-19 por $38 millones a la compañía Apex General Contractors se completó siguiendo la recomendación del ‘task force’ médico del gobierno y sin autorización de la entonces secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, trascendió hoy en una audiencia cameral.

La analista de compras de la agencia, Mariel Rivera Rivera, testificó ante la Comisión cameral de Salud que miembros del ‘task force’, como el coordinador Segundo Rodríguez y el doctor Juan Salgado dieron el visto bueno para que el gobierno procediera con la adquisición, pese a que ambos han negado públicamente que participaran de los procesos de compras para manejar la emergencia.

Según Rivera Rivera, la ex secretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud, Adil Rosa Rivera, fue la funcionaria de la agencia que autorizó la adquisición el pasado 26 de marzo. Rivera Rivera reconoció que no se consultó con Quiñones de Longo, quien aún no había presentado su renuncia a la secretaría interina de la agencia.

En la vista, la funcionaria precisó que Apex, a través de su representante legal Juan Maldonado, redujo el precio por cada ‘rapid test kit’ de $42 a $38 una vez se le garantizó un adelanto de 50% del costo total de la transacción.

Rivera Rivera también reveló que Maldonado, un ex director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo, también ofreció al Departamento de Salud 1,000 respiradores artificiales, una cifra que prácticamente iguala el total que se encuentra disponible al momento en los hospitales del país.

Apex General Contractors, una compañía de construcción, no tiene ninguna experiencia en el manejo de suplidos médicos y no cumplió con la entrega de las pruebas rápidas en cinco días, como se dispuso en el contrato firmado.