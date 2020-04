Deberán cumplir con la Ley HIPPA antes de entregar información a municipios

El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, justificó hoy la demora en entregarle la información sobre casos positivos de coronavirus a los municipios debido a consultas que se han realizado con el equipo legal de la agencia para cumplir con la Ley HIPPA antes de proporcionar la documentación.

Así reaccionó hoy el funcionario luego de que el presidente de la Asociación de Alcaldes, José 'Joe' Román, advirtiera durante una conferencia de prensa que podrían acudir a los tribunales si el secretario de Salud no entrega documentación sobre los casos positivos y sospechosos de sus respectivos municipios a los que la agencia le ha realizado pruebas. Argumentaron que dicha falta de información les imposibilita el monitoreo y seguimiento de estas personas para detener el contagio del coronavirus.

"Se hizo una consulta con el equipo legal del Departamento de Salud para poder orientar a los alcaldes, en el marco jurídico, sobre cómo pueden utilizar dicha información conforme a la Ley HIPAA. Dicha información va a ser enviada a los alcaldes de todos los municipios en los próximos días. El compromiso es mantener una comunicación constante y trabajar en equipo", comentó González mediante declaraciones escritas a Metro.

Agregó que se mantienen en comunicación alcaldes de ambos partidos "para suministrar la información que necesitan con el fin de establecer estrategias en sus respectivos municipios y evitar la propagación del COVID-19".

Desde el fin de semana, los alcaldes del Partido Popular Democrático han exigido al Departamento de Salud a que entregue dicha información sobre los casos positivos de coronavirus en sus municipios. "Tomamos la determinación de exigirle y solicitarle al Departamento de Salud a que nos brinde esa información no para marcar a los pacientes, no queremos identificarlos ni exponerlos, queremos ayudarlos y queremos cortar la línea de contagio. Es la única garantía que nos queda en estos momentos en ausencia de pruebas", sostuvo más temprano hoy el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. El ejecutivo municipal sostuvo que la agencia debe proveer datos adicionales que no se limiten al número de casos positivos en su municipio ya que esto les impide iniciar un proceso de seguimiento y monitoreo.

Alcaldes populares podrían demandar a Salud para que entreguen información Sostuvieron que desconocen los casos positivos de pruebas administradas por el Departamento de Salud.

"Los 45 alcaldes de la Asociación, si tenemos que llegar a los tribunales vamos a llegar a los tribunales. Nosotros vamos a hacer valer y vamos respetar el que se le dé la información al pueblo puertorriqueño y a los municipios", señaló Román, quien es también alcalde del municipio de San Lorenzo.

Vuelven a apuntar a Adil Rosa sobre compra de un millón de pruebas rápidas En la vista de la Cámara de Representantes se reveló que el contrato de compra fue firmado previo a la autorización del Departamento de Salud

Te recomendamos este vídeo: