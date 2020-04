Alcaldes populares podrían demandar a Salud para que entreguen información

La Asociación de Alcaldes dejó la puerta abierta hoy para acudir a los tribunales si el Departamento de Salud (DS) no entrega la información sobre los pacientes positivos al COVID-19 en sus respectivos municipios.

El alcalde de San Lorenzo, José Román, exigió al DS a que entregue toda la información relacionada a los pacientes de sus respectivos municipios para poder ofrecer asistencia y seguimiento como medida para detener el contagio del coronavirus.

"Los 45 alcaldes de la Asociación, si tenemos que llegar a los tribunales vamos a llegar a los tribunales. Nosotros vamos a hacer valer y vamos respetar el que se le dé la información al pueblo puertorriqueño y a los municipios", señaló en conferencia de prensa Román, quien es también presidente de la colectividad que agrupa a alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD).

Durante el fin de semana, alcaldes de diversos municipios exigieron al DS que se les entregara información sobre las personas que han arrojado positivo para monitorear las condiciones de estos pacientes en sus respectivos pueblos.

"Tomamos la determinación de exigirle y solicitarle al Departamento de Salud a que nos brinde esa información no para marcar a los pacientes, no queremos identificarlos ni exponerlos, queremos ayudarlos y queremos cortar la línea de contagio. Es la única garantía que nos queda en estos momentos en ausencia de pruebas", sostuvo Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba.

Este, a su vez, comentó que en ocasiones se han enterado de los positivos en sus municipios luego de que pudieran implementar sus propios sistemas de monitoreo y rastreo. Agregó que, en algunos casos, el Departamento de Salud ha enviado a sus hogares a personas positivas de COVID-19, pero no les dan seguimiento sobre su condición, lo que da paso a que esa persona no siga las medidas como no salir de su casa ni compartir con otras personas.

Por su parte, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, coincidió con su homólogo de Villalba y exigió al secretario de Salud, Lorenzo González, a que entregue toda la información sobre los casos positivos a los que la agencia les ha administrado la prueba.

"Le enviamos una comunicación el pasado sábado al secretario de Salud, que todavía no ha contestado. Nosotros no descartamos, que si la información no se hace disponible, recurrir precisamente a los tribunales para que se haga viable esa información en aras de nosotros trabajar no solamente para trabajar con esa familia afectada sino con el entorno en donde está esa familia", indicó el ejecutivo municipal.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, mientras tanto, reiteró la importancia de hacer las pruebas en la isla para detectar el virus y criticó que el Departamento de Salud no ha entregado suficientes de estas pruebas a los municipios. "Si el municipio de San Juan no hubiese invertido $1 millón no tendríamos pruebas", dijo la mandataria.

En la conferencia de prensa, solo el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, indicó que ha recibido unas 75 pruebas rápidas para detectar la nueva cepa del coronavirus.

Metro intentó obtener comunicarse con el personal de prensa del Departamento de Salud, pero al momento no hemos recibido respuesta.

