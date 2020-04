Trump asegura será él quien decida aliviar normas de distanciamiento

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que será él quien decida cómo y cuándo aliviar las normas de distanciamiento social, mientras se muestra cada vez más ansioso para reabrir lo más pronto posible al país afectado por el coronavirus.

Gobernadores y líderes locales, quienes han implementado restricciones obligatorias, expresaron su preocupación de que el plan de Trump de regresar a la normalidad quitará vidas y extenderá la duración del brote.

Trump ha presionado para reabrir la economía, que se ha desplomado por el cierre de empresas y millones de personas que se están quedando sin empleo y batallando para obtener las necesidades básicas.

Trump tuiteó el lunes que “dicen que es decisión de los gobernadores abrir los estados, no la del Presidente de Estados Unidos & Gobierno Federal. Que quede completamente claro que esto es incorrecto… es la decisión del Presidente, y por muchos buenos motivos”.

“Habiendo dicho eso, la Administración y yo trabajamos de cerca con los Gobernadores y esto continuará. ¡Una decisión mía, en conjunto con los Gobernadores e información de otros, se tomará a la brevedad!”, agregó.

….It is the decision of the President, and for many good reasons. With that being said, the Administration and I are working closely with the Governors, and this will continue. A decision by me, in conjunction with the Governors and input from others, will be made shortly!

