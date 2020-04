Publican audio del director de Comunicaciones de Salud insultando a la prensa

Un audio del director de Comunicaciones del Departamento de Salud, Eric Perlloni, en el que expresa palabras soeces en contra de la prensa, fue filtrado esta noche y publicado por la comunicadora Sandra Rodríguez Cotto.

Según el audio, Perlloni ataca a la prensa con un lenguaje soez y con alto contenido sexual.

“Los periodistas empiezan a llamar y me encabr… tanto. Salí también en El Nuevo Día no sé si ya lo vieron; ‘Comunicación en grave estado de salud’, con una foto mía bien linda, esto es una mala leche, son unos cabr…”, expresa en el audio.

El audio de Perlloni, quien en el pasado se desempeñó como periodista en posición de subeditor de la Revista Escenario de El Vocero, añade que “pienso que hay mucha mala leche de parte de la prensa, ellos exigen mucho, ellos se creen… yo se por dónde va la cosa, por eso me encabr…”.

Dijo que conoce a uno de los vicepresidentes del periódico El Nuevo Día, sobre quien mencionó que “estuvimos jangueando los otros días y estábamos en calidad de amigos y yo le digo que la prensa está cabrona y que se yo… Se creen que son un gremio sagrado que son incuestionables. Ellos te pueden cuestionar a ti pero tú no los puedes cuestionar a ellos”.

Cabe destacar, que el sonido filtrado fue editado por lo que se desconoce la conversación íntegra.

Asegura que los periodistas se incomodan con que “sea malcríao con ellos, pero ellos son iguales… y yo no les voy a mamar el bi… a ningún periodista”.

Metro intentó contactar a Eric Perlloni para obtener una reacción, pero no obtuvo respuesta.

Escucha el audio completo:

El audio provocó de inmediato reacciones en redes sociales, entre ellas, de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que estableció que “no son solo las palabras que usa, es que sus expresiones implican que no tiene que rendirle cuentas a nadie; es que no entiende que como servidor público su deber es crear un ambiente de transparencia y no de mordaza”.

Otro que reaccionó fue el representante popular, Luis Vega Ramos.

