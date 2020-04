Incómodos miembros del 'Task Force' con trabajo de la prensa

Dos miembros del Medical Task Force COVID-19, nombrado hace unas semanas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, arremetieron contra el trabajo de prensa a través de las redes sociales.

Las críticas, compartidas por el analista Jay Fonseca en sus redes sociales, incluyen al epidemiólogo Juan C. Reyes, quien en su cuenta de Facebook aseguró que aunque respeta el trabajo de los reporteros, no tolera la "crítica sin fundamento".

"Como académico y científico estoy acostumbrado a la crítica y a la discusión científica pues en la academia y en la ciencia hay que defender su punto de vista con evidencia. El problema es cuando se te critica sin fundamento, con malas intenciones y faltas de respeto. No soy ni he sido una persona de prensa… lo hago para tratar de informar y ayudar a mi país. Y sí, por las razones que sean (yo no tengo nada que ver, pues no soy responsable de comprarlas y he dicho mil veces qué hay que comprar muchas más) se han realizado pocas pruebas. Hay que Monitoriar (sic) la epidemia con los datos que se tienen… o prefieren que me pare frente a las cámaras y les hablé sin gráficas y sin datos y les diga algo sacado de la manga? Los datos tienen sus limitaciones y faltan resultados por añadir… pero al menos pueden ver la tendencia que lleva la epidemia… y la tendencia es ascendente" (sic.), sostuvo Reyes.

Aquí las expresiones íntegras de Juan C. Reyes:

Que quede claro!!! Aprecio el trabajo de la prensa porque sin ellos, todavía tendríamos a Ricky de gobernador. Yo he… Posted by Juan C. Reyes on Monday, April 13, 2020

Por su parte, el doctor Juan Luis Salgado Morales sostuvo, en un comentario del pasado 8 de abril –antes de la emisión del programa del Task Force del pasado sábado por WIPR– que no se dejará intimidar. "No nos dejaremos intimidar por nada ni nadie. Lamentablemente la prensa escribe lo que quiere y no importa lo que uno haga. Llevamos trabajando 20 horas diarias por todos estos días sin parar, sin ver casi la familia".

Durante la tarde de ayer, domingo, el gobierno anunció que no estarían invitando a miembros de la prensa a los programas especiales que se realizan en WIPR.

Estas son las expresiones íntegras de "Cano" Salgado:

