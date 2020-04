Hacienda asegura que no cobrará deudas del cheque federal de $1,200

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, afirmó que no cobrará deudas que tengan los contribuyentes del incentivo federal de $1,200 que la agencia debe distribuir a los ciudadanos.

El funcionario explicó en su cuenta de Twitter que ya enviaron al Departamento del Tesoro el borrador del plan que contiene los detalles de cómo se entregarán esos fondos en Puerto Rico. Asimismo, aseguró que el plan "impide categóricamente que el Departamento de Hacienda cobre deudas contributivas de estos fondos", expuso Parés.

Quienes llenen la planilla podrían recibir primero el dinero

En entrevista con Metro la semana pasada, el funcionario indicó que quienes hayan llenado la planilla de 2019 estarán en una mejor posición de recibir el incentivo primero.

En incentivo incluye los cheques de $1,200 a individuos, $500 por cada menor dependiente y $2,400 para los matrimonios que rinden planilla en conjunto. Una de las condiciones para recibir la ayuda es que los individuos ganen $75,000 o menos al año y que los matrimonios ganen hasta un máximo de $150,000 al año.

Mientras, la Junta de Control Fiscal (JCF) autorizó al Gobierno utilizar $400 millones para adelantar el desembolso de los incentivos. Sin embargo, el ente creado por la Ley Promesa aclaró que hasta que el Tesoro no apruebe el plan no se enviará el dinero, por temor a que luego el dinero no sea reembolsado al Gobierno.