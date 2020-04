Activista Pedro Julio Serrano refiere intento de extorsión a las autoridades

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano refirió en la mañana de hoy, lunes, a las autoridades un intento de extorsión que asegura le hicieron en la tarde de ayer.

"Ya radiqué una querella por este intento de extorsión y las autoridades me han informado que investigarán y referirán el asunto de inmediato a los canales correspondientes. No es la primera vez que intentan extorsionarme, intimidarme, fabricarme casos, dañar mi reputación o atacarme. He recibido innumerables amenazas de muerte, atentados contra mi vida, intentos de fabricarme casos y violentos ataques que me han puesto en peligro. No me han callado, ni me callarán ahora, ni nunca. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se detengan estos intentos de violentar mi dignidad y lacerar mi humanidad", aseveró Serrano a través de expresiones escritas.

Serrano no ofreció detalles sobre el presunto intento de extorsión en su contra.

El portavoz de Puerto Rico Para [email protected] recordó que el primer caso federal de acoso cibernético en Puerto Rico fue una amenaza de muerte que Joseph Joel Morales Serrano hizo en contra del activista por la red social Twitter. En julio de 2013, Morales Serrano fue sentenciado por el Juez José Fusté a tres años de probatoria.

"Llevo más de 20 años como activista y en ese tiempo han sido innumerables los intentos por acallar mi voz. Cortaron los cables de los frenos de mi carro, vandalizaron la puerta de mi apartamento, me han enviando múltiples amenazas de muerte y hasta intentaron fabricarme casos con la anuencia del Estado. Nada, pero nada, ha minado mi compromiso con la lucha por los derechos humanos y la dignidad de mi gente. No me van a detener ahora", sentenció el activista.

"Confío en que las autoridades hagan una investigación exhaustiva y se encuentre a quienes violan la ley con este intento de extorsión. No me callarán, no me intimidarán y no daré ni un paso atrás", concluyó Serrano.