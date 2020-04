Junta de Control Fiscal contrata a ex secretaria de Hacienda como consultora financiera

La Junta de Control Fiscal (JCF) contrató el pasado miércoles a la ex secretaria del Departamento de Hacienda, Teresita Fuentes, como consultora financiera en relación a temas de biotecnología y manufactura en Puerto Rico.

Según lee el contrato, Fuentes deberá "discutir con varios sectores de la manufactura, como pero no limitado a, farmacéutica y biotecnología, equipos médicos, y cualquier otra industria de manufactura identificada por la JCF, sus necesidades contributivas y financieras en Puerto Rico así como posibles alternativas que puedan resultar en incrementar el impacto de la manufactura en Puerto Rico".

La ex secretaria también deberá participar en la preparación de leyes que sean necesarias.

El contrato tiene vigencia hasta el próximo 30 de junio. Según expresa el contrato, Fuentes recibirá una compensación mensual de $30,000.

