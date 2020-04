¿A favor o en contra de extender el toque de queda? Boricuas dan su opinión

"¿Crees que debe extenderse el toque de queda y lockdown por el coronavirus?", preguntó Metro en una encuesta informal a los lectores a través de Facebook. "Creo que sí …no podemos entregarnos al virus tan fácilmente. Creo que debe seguir hasta el 30 de abril, a ver qué pasa", manifestó Juio Morales, natural de San Juan.

Al igual que Morales, una abrumadora mayoría (91% de los votantes a) favoreció la extensión en las medidas de austeridad, pero opinaron que para evitar la propagación el gobierno tendrá que limitar los vuelos del extranjero y realizar más pruebas.

"Si no cierran el aeropuerto, la isla no puede arrancar. Estados Unidos es el país ahora con más casos. ¿Cómo puede abrir un centro comercial si siguen entrando enfermos a la isla? Estamos bien así, el sistema de salud no aguanta más", planteó una mujer en la encuesta que contó con más de 5,000 participantes.

Según la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos ha reportado al menos 18,860 muertes relacionadas al coronavirus, convirtiéndose en el país con más muertes relacionadas al COVID-19.

"Creo que los pequeńos negocios, atendido por su dueño, deberían ir abriendo. Y atender a una sola persona a la vez, con mascarilla y guantes, para ir restableciendo un poco el ánimo en la población, para que no siga la desesperanza. Un paso a la vez, pero hay que dar el primer paso. Los demás que tenemos más riesgos, continuemos en nuestras casas", comentó una empresaria.

Otros opinaron que el gobierno debería darle más seguimiento a realizar pruebas y salirle al paso a los casos positivos. "Faltan miles de pruebas, ¡desafortunadamente, hasta que nos pongamos al día tendremos que mantenernos encerrados!", manifestó un usuario.

"Hay que extender el lockdown para salvar vidas, pero no podemos quedarnos en lockdown. Hay que hacer pruebas y el contack traicing. Las tres cosas van a la par, aquí nos hemos quedado solo en una. Para salir de esto rápido hay que hacer las tres cosas", indicó otro joven. En

El pasado 26 de marzo la gobernadora Wanda Vázquez anunció una la extensión a la Orden Ejecutiva que impone un toque de queda a la ciudadanía de 24 horas, con excepción de personas que tengan que realizar diligencias médicas, así como de alimentos.

La misma vence mañana, 12 de abril.

Vázquez anunció que estará dirigiéndose al país esta tarde junto a jefes de agencias, para, posiblemente extender dicha Orden Ejecutiva.

El más reciente informe del Departamento de Salud reportó que la isla tiene unos 788 casos positivos del coronavirus y han fallecido 42 personas.

