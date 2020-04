Alexandria Ocasio-Cortez dice que cancelaría la deuda de Puerto Rico

La congresista de ascendencia puertorriqueña Alexandria Ocasio-Cortez afirmó que cancelaría de la deuda pública de Puerto Rico en expresiones a través de un foro digital convocado por la organización Boricuas Unidos en la Diáspora.

Las expresiones de la representante al congreso se dan luego de que el representante Manuel Natal Albelo, quien también participaba del foro, le preguntara sobre si había un ambiente favorable para la cancelación de la deuda.

"La dinámica es en el Congreso. Yo creo que tenemos posibilidades, especialmente en la Cámara de Representantes pero, con Trump, no. Tenemos que quitarlo, porque sin quitar a Trump no tenemos una posibilidad", afirmó Ocasio-Cortez.

Por otro lado, Natal Albelo destacó en sus declaraciones la situación actual de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María y los terremotos, entre otros sucesos.

"Con todo lo que ha ocurrido en Puerto Rico luego de la imposición de la Junta de Control Fiscal, el paso de los huracanes Irma y María, los terremotos y ahora esta situación del COVID-19, yo creo que es momento de comenzar hablar sobre la posibilidad de la cancelación o la condonación de la deuda de Puerto Rico", sostuvo el representante.

Natal Albelo también señaló que "hay una cantidad significativa de recursos que actualmente han estado reservados para cuando se atienda de una vez y por todas el proceso de quiebra en el tribunal federal que deberían ser utilizados inmediatamente para poder invertirlos en la reconstrucción del País".

Por su parte, la congresista Ocasio-Cortez culminó afirmando que la diáspora puertorriqueña debe abogar por los intereses de los puertorriqueños de cara a las elecciones.

"Tenemos que usar nuestra voz y tenemos que organizar diáspora en los Estados Unidos y decir, bueno si tu no tienes una agenda para Puerto Rico, si tu no quieres cancelar la deuda, no vas a tener el apoyo de la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos en las elecciones", finalizó.