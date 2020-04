Trump otorga un alivio a préstamos estudiantiles por coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que otorgará una prórroga en el pago de los préstamos estudiantiles, a raíz de la emergencia provocada por el coronavirus.

"Hemos otorgado una moratoria en los pagos de los préstamos estudiantiles, por seis meses. Estaremos discutiendo sobre este tema más adelante, puede que (la moratoria) se extienda", informó Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Ante la falta de información específica sobre el tema, expertos en préstamos estudiantiles exhortaron a aquellos que tienen cuentas pendientes con las entidades financieras a comunicarse directamente, para conocer los detalles de la prórroga.

President Trump announced $6 billion in emergency grant money for college students who have been affected by the cancelation of classes. He also said federal student loan payments are being waived for 6 months. https://t.co/FXZ7LCzR9O pic.twitter.com/0lwowKdLoL

