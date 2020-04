Alcalde solicita cierre inmediato del correo de Lajas

El alcalde de Lajas Marcos Irizarry Pagán solicitó a las autoridades federales que administran el Correo Postal de dicho municipio que tomen acción inmediata y cierren el acceso al correo de Lajas.

Según Irizarry Pagán, esta medida debe ser con carácter de urgencia hasta tanto se pueda garantizar la salud y seguridad de los empleados que trabajan allí y de los ciudadanos que visitan diariamente estas facilidades.

"Un rotativo principal de la Isla publicó en el día de hoy que una empleada del correo postal del Municipio de Lajas dio positivo a Covid-19, aunque el Servicio Postal no informó del caso, ni tomó las medidas sanitarias en el lugar de empleo", expresó el alcalde en declaraciones escritas.

Ante esta situación, Irizarry se comunicó con el Postmaster para obtener mayor información, pero no pudo obtenerla ya que éste no se la brindó. “Esta información publicada es muy alarmante ya que no solo la salud y seguridad de los empleados del servicio postal están en peligro, sino también la de sus familiares, la de los cientos de ciudadanos que diariamente visitan el correo y la de muchas otras personas que diariamente interactúan con los grupos anteriormente descritos”, añadió Irizarry.

“Es necesario que se tomen medidas con carácter de urgencia para desinfectar el edificio del correo postal, sus alrededores y se comunique públicamente para que las personas que han tenido contacto con esta empleada puedan estar alertas y tomar las medidas necesarias ante un posible contagio”, finalizó el alcalde lajeño.