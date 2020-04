MMM lanza servicio de compra al hogar para evitar largas filas

Ante la preocupación que ha generado en múltiples sectores las largas filas en supermercados en las que se pueden ver a gran cantidad de adultos mayores, MMM anunció un nuevo servicio bajo el programa MMM a Tu Mesa en el que, ahora, los afiliados podrán escoger entre dos canastas de compra con artículos preseleccionados, y la empresa cubre el costo de entrega al hogar.

“Aunque son los que están en mayor riesgo de complicaciones por el coronavirus, en muchas ocasiones, nuestros adultos mayores salen a la calle porque no tienen quién los ayude con sus necesidades básicas. Hemos diseñado este nuevo beneficio para apoyarlos y ayudarlos a tener la tranquilidad de quedarse en sus hogares”, explicó el Lcdo. Orlando González, presidente de MMM.

Para facilitar el proceso de compra en esta población, MMM ha establecido un servicio simple, fácil y rápido de órdenes por teléfono, donde los afiliados pueden escoger entre dos opciones de canasta con artículos básicos predeterminados, y MMM estará cubriendo el costo de entrega al hogar. Los afiliados interesados podrán realizar su orden llamando a la línea exclusiva creada para este servicio (1-833-647-9592) y ordenar la opción de su preferencia, para entrega directa a su hogar en un periodo no mayor a 72 horas, y tendrán la alternativa de pagar con tarjeta de crédito y por ATH Móvil™.

“No sería justo señalar y criticar una situación que nos alarma a todos y, como comunidad, tenemos que buscar las maneras en que podamos realmente generar un cambio por la seguridad y el bienestar de todos. En MMM, aprovechamos cada oportunidad para orientar a nuestros afiliados a quedarse en sus casas y utilizar los servicios en línea o de entrega directa para que no tengan que exponerse a un posible contagio”, agregó González.

A su vez, el presidente de MMM exhortó a los afiliados y adultos mayores a seguir las recomendaciones de los expertos en salud de utilizar las medidas preventivas de protección de boca y nariz al salir de sus hogares, y reforzar las prácticas de higiene. Conscientes que puede haber escasez de materiales de protección, se hace un recordatorio a utilizar, aunque sean métodos alternos caseros, lo importante es no arriesgarse y salir sin nada de protección. De igual forma, otras de las recomendaciones son planificar sus salidas, para no tener que salir más de una vez de no ser necesario, y comunicarse vía teléfono por si algún familiar puede aprovechar su salida para hacerle gestiones adicionales para que no tenga que exponerse.

“Todos tenemos un adulto mayor en nuestra familia. Dentro de nuestras tareas diarias, saquemos un tiempo para llamarlos y ver como están, y saber si tienen alguna necesidad que podamos suplirle aun en la distancia. Hoy día, la tecnología nos permite extender una ayuda en muchos de los principales servicios que nuestros adultos salen a la calle a buscar y tenemos que ser empáticos con sus necesidades”, concluyó el Lcdo. Orlando González.

Hace unas semanas, MMM había lanzado el programa de MMM a Tu Mesa con alternativas de comida fresca y saludable de Fresh on the Go. Para ambos servicios, puede llamar al 1-833-647-9592 (libre de cargos) o para audio impedidos al 1-866-333-5469 (TTY), de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.