Coordinador del ‘task force’ se distancia de compra de pruebas rápidas

El coordinador del ‘task force’ médico, Segundo Rodríguez Quilichini, de desligó del abogado de Apex General Contractors y ex director de la Autoridad de Transporte Marítimo, Juan Maldonado, quien le escribió para ofrecerle productos que la compañía podría proveerle al gobierno en el manejo de la emergencia del Covid-19.

Apex fue la empresa a la que el 26 de marzo se le concedió un contrato para que importara un millón de pruebas rápidas en cinco días, a un costo de $38 millones. El 1 de abril, al cumplirse el plazo sin que hubieran entregado los ‘kits’, el acuerdo se canceló.

En su mensaje de texto al también rector del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, Maldonado señaló que consiguió el número de Rodríguez Quilichini a través del exasesor legislativo Eduardo “Tito” Laureano, ligado por años al Partido Nuevo Progresista.

“Al señor Maldonado no lo conozco. Al igual que el señor Maldonado, quien a través de ‘Tito’ Laureano envió un mensaje para que se evaluara una serie de efectos, recibimos muchísimas comunicaciones diarias de personas que quieren ofrecer sus equipos en diferentes áreas. El ‘task force’ no se encarga de comprar ni atender a todas las personas que estén ofreciendo sus servicios. Nosotros le agradecemos a todas las personas que quieren ofrecer sus servicios porque pensamos que lo hacen con la mejor intención, pero no es nuestra misión evaluar ni reunirnos con las personas que quieran hacer estas recomendaciones”, dijo Rodríguez Quilichini, sin abundar en su relación con Laureano, quien mantuvo contratos con el RCM.

“Nosotros en el ‘task force’ estamos para recomendarle al secretario de Salud y la gobernadora sobre estudios, investigación y planificación para atender esta crisis del Covid-19. Nosotros meramente somos consultores y nos dedicamos a asesorar”, subrayó Rodríguez Quilichini.

La gobernadora Wanda Vázquez, en conferencia de prensa, señaló que funcionarios del gobierno, legisladores, alcaldes, e incluso ella misma reciben constantemente propuestas para suplido de materiales requeridos para enfrentar la pandemia.

“Son personas que dicen que tienen mascarillas, ventiladores, pruebas rápidas o cómo conseguirlas, como los ha recibido la mayoría de la gente, que han recibido esa información y personas que hasta han conseguido mi teléfono y no sé ni quiénes son las personas. Yo lo que hago es que lo refiero al Departamento de Salud o a Manejo de Emergencias”, indicó la primera ejecutiva.

En un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo, se señala a Rodríguez Quilichini y al doctor Juan Luis Salgado, también miembro del ‘task force’, como figuras que han estado recomendando órdenes de compra a funcionarios, pese a que los protocolos del grupo de trabajo estipulan que esa no es una función de sus integrantes.

Laureano, en entrevista con Metro, sostuvo que no cabildeó por que se le concediera el contrato a Apex.

“Lo único que hice fue facilitarle al licenciado Juan Maldonado el teléfono del doctor Rodríguez”, dijo.