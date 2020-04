Así reacciona Carmen Yulín Cruz al fin de la campaña de Bernie Sanders

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, reaccionó a la determinación de Bernie Sanders de retirarse de la contienda por la candidatura presidencial por el Partido Demócrata.

“Me siento honrada de haber compartido una lucha tan inspiradora en un movimiento centrado en la justicia social, racial, climática y financiera”, escribió en su cuenta de Twitter Cruz Soto, quien era la copresidenta del comité de campaña de Sanders.

Describió a Sanders como un hombre “comprometido, compasivo y constante”.

“Seguiré apoyándote en las luchas por delante. ¡Aún no hemos terminado!”, añadió.

I am honored to have shared such an inspiring fight in a movement centered in social, racial, climate and financial justice. @BernieSanders you are the real thing: committed, compassionate and consistent. I will continue to stand by you in the fights ahead. We are not done yet! pic.twitter.com/4xIJsB2GQd

— Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) April 8, 2020