Salud explica discrepancia de casos coronavirus con San Juan

El secretario de Salud, Lorenzo González ofreció esta noche una explicación sobre la discrepancia en casos positivos a coronavirus COVID-19 reportados sobre San Juan que ayer trajo a la atención pública la alcaldesa capitalina, Carmen Yulín Cruz. Según el titular los casos estaban contabilizados bajo positivos cuya procedencia residencial era desconocida.

“Hoy me reuní con personal de Quest Diagnostics Puerto Rico, laboratorio que rinde servicios al municipio de San Juan, y a otros municipios, para el procesamiento de pruebas de COVID-19, con el fin de resolver la situación actual sobre la disparidad de números de casos positivos en la ciudad capital. Actualmente, Quest Diagnostics Puerto Rico reporta al Departamento de Salud solamente los números globales de casos positivos y negativos, sin la información explicativa de los mismos. Es por esto que hemos confrontado problemas con lograr la correlación entre los números estadísticos del municipio de San Juan", indicó González en declaraciones escritas.

El funcionario aseguró que Llos números no se habían dejado de recibir ni de reportar. "Los números no adjudicados al municipio de San Juan están contabilizados, pero ubicados en el renglón de los pacientes positivos cuya procedencia residencial se desconoce", agregó González.

En el comunicado de prensa de Salud se indicó que Quest se comprometió en que a partir de mañana enviarán a la agencia los datos explicativos de los resultados positivos que reciban. González sostuvo que con ese desglose podrán adjudicar responsablemente los datos con exactitud, bajo el renglón correspondiente, tanto para el municipio de San Juan como para cualquier otro municipio a quienes les den servicios.

De otra parte, aunque el funcionario había dicho el lunes que publicarían una herramienta de medición en tiempo real de los casos positivos en Puerto Rico, coocida como un dashboard, esto no sucedió. Metro solicitó información a Salud sobre el estatus de la publicación de la herramienta, pero no hubo respuesta. Más temprano, se indicó que los funcionarios de Salud no estarían esta semana disponibles para entrevistas más allá de las previamente programadas, ya que tendrían que trabajar en múltiples asuntos de la emergencia.

"El Departamento de Salud no ha dejado de contar los casos ni ha ocultado ningún tipo de información. Nuestro compromiso con la salud del pueblo de Puerto Rico es inquebrantable. Seguiremos dando el máximo para enfrentar con responsabilidad y diligencia esta emergencia”, dijo González en su comunicado.

