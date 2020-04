Empresas buscan distanciarse de escándalo con pruebas de coronavirus

La empresa 313 LLC y la firma Grupo Lemus LLC emitieron declaraciones escritas con las que buscan aclarar su relación de negocios con el gobierno de Puerto Rico en el tema de las pruebas para coronavirus COVID-19 y en las que se distancian de Apex General Contractors y de la figura del exdirector de la Autoridad Marítimo Terrestre (ATM), Juan Maldonado de Jesús.

"Se ha confundido además nuestra empresa con otras que también ofrecen equipos para pruebas diagnósticas de coronavirus en la isla. La empresa 313 LLC es diferente y no tiene relación alguna con la empresa Apex General Contractors, ni con su presidente Robert Rodríguez López", lee la declaración escrita de 313 LLC.

Además señalan que la empresa 313 LLC fue incorporada el 1 de octubre de 2018 por Ricardo Vázquez, y que actualmente figuran como miembros en la misma Miguel García, Wilfredo Rodríguez y Juan Suárez Lemus. Se indica que este último también es, en su carácter personal, propietario de la empresa Grupo Lemus, pero no existe relación contractual alguna entre ambas empresas. Sostuvieron que tampoco existe relación contractual alguna entre 313 LLC y el abogado Juan Maldonado de Jesús, quien no es ni ha sido nunca socio de 313 LLC. Maldonado de Jesús fue director de ATM, posición de la que salió tras un escándalo sobre el transporte de invitados a una boda en Vieques.

Apex General Contractors tuvo un contrato por $38 millones para suplir pruebas de COVID-19 al Gobierno de Puerto Rico, pero quedó sin efecto porque no estaban aprobadas por la FDA. Esta compañía nunca había hecho negocios de salud, su experise era en el área de la construcción. El adelanto que pagó el gobierno de Puerto Rico por $19 millones fue devuelto. La Cámara de Representantes y otras entidades investigan el asunto de la compra de pruebas de COVID-19 por parte del gobierno de Puerto Rico.

La empresa 313 LLC hasta marzo de este año habían desarrollado su línea de negocios en el área de informática, pero el mes pasado se convirtió en distribuidora exclusiva en Puerto Rico de la prueba diagnóstica 2019-Covid IGG/IGM Antobody Test Assay (también conocida como Nova Test). Las pruebas las distribuyen tras un acuerdo contractual con la empresa Zogen Genética, la cual es, a su vez, distribuidora para las Américas del manufacturero Atlaslink Technology Co., con sede en China. Negaron que hayan tenido que reetiquetar las pruebas que distribuyen en Puerto Rico.

Aquí más de las declaraciones de la empresa:

La prueba diagnóstica Nova Test que nuestra empresa distribuye de forma exclusiva en la isla, está ampliamente reconocida tanto por su eficiencia, especificidad y sensitividad de un 97.6% como por su capacidad de arrojar resultados en un minuto. Respondiendo a una solicitud iniciada por el Departamento de Salud, la empresa 313 LLC cotizó y obtuvo órdenes de compra para un pedido inicial de 1,500 pruebas y una segunda orden de 100,000 pruebas. Dichas órdenes se han entregado al Departamento de Salud conforme a las fechas establecidas, a saber:

Los miembros de 313 LLC han llevado a cabo el proceso de compraventa con el Departamento de Salud siguiendo estrictas medidas de cumplimiento con todas las leyes y reglamentos que lo amparan.

En su comunicación la empresa incluye el siguiente cronograma:

Ricardo Vázquez incorporó la empresa 313 LLC en Puerto Rico el 1 de octubre de 2018. Son actualmente miembros de la empresa Wilfredo Rodríguez, Juan Suarez y Miguel García.

La empresa 313 LLC firmó a principios de marzo de 2020 un contrato de exclusividad para la venta y distribución en Puerto Rico de la prueba diagnóstica de COVID-19 manufacturada por Atlaslink Technology Co. Ltd. El nombre de esta prueba es 2019-Covid IGG/IGM Antobody Test Assay, mejor conocida como Nova Test.

Dicho contrato se firmó entre la empresa 313 LLC y Zogen Genética, compañía con oficinas en Texas y México que tiene los derechos de venta y distribución para las Américas con Atlaslink Technology Co.

Al momento de la firma del contrato con Zogen Genética, la empresa 313 LLC y sus miembros Ricardo Vázquez, Wilfredo Rodríguez, Miguel García y Juan Suarez, tenían la intención de ofrecer las pruebas para la venta en el sector privado e iniciaron conversaciones con al menos 3 potenciales compradores o clientes.

A esos efectos, 313 LLC hizo una orden inicial de 1,500 pruebas para propósitos de muestreo y gestiones de venta.

El 19 de marzo, Ricardo Vázquez, fundador de la empresa 313 LLC, recibió una comunicación telefónica del Departamento de Salud solicitando información y una cotización para la adquisición de la prueba Nova Test.

Como parte del proceso, 313 LLC intercambió con el Departamento de Salud y los miembros del “Task Force” conformado por la Gobernadora Vázquez para atender la emergencia del Coronavirus información destinada a confirmar la efectividad de la prueba.

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) federal estableció guías para la venta y distribución de pruebas diagnósticas de COVID-19 que permiten a los manufactureros obtener una autorización de uso de emergencia (Emergency Use Authroization). A esos efectos, se solicitó el 18 de marzo dicha autorización para Nova Test y se espera respuesta no más tarde del final de esta semana.

Para Nova Test están ampliamente documentadas la especificidad y sensitividad de un 97.6% y su capacidad de arrojar resultados en un minuto.

El 20 de marzo de 2020, 313 LLC envió al Departamento de Salud una cotización para la adquisición de las 1,500 pruebas disponibles a un costo de $45 por prueba. El Departamento de Salud autorizó dicha cotización.

Posteriormente, el 24 de marzo, el Departamento de Salud emitió una segunda orden de compra para la adquisición de 100,000 pruebas a un costo de $36 por prueba.

Grupo Lemus

En otra comunicación, pero desde el Grupo Lemus, Juan Suárez Lemus también se distanció de Apex General Contactors. Aquí la declaración:

Deseo aclarar información incorrecta que ha sido publicada con relación a la empresa de la cual soy fundador y único propietario, Grupo Lemus LLC. Grupo Lemus presta servicios de asesoría estratégica a clientes en el sector privado. Grupo Lemus no está involucrado en ningún negocio o transacción relacionado a la venta y distribución de pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID-19 en Puerto Rico, ni en ninguna otra jurisdicción. En mi carácter personal, soy miembro de la empresa 313 LLC, la cual es distribuidora exclusiva autorizada en Puerto Rico de la prueba diagnóstica Nova Test para la detección del virus COVID-19 y ha obtenido órdenes de compra del Departamento de Salud para la adquisición de dichas pruebas. No existe relación contractual alguna entre Grupo Lemus y 313 LLC. Grupo Lemus no tiene relación alguna con la compañía Apex General Contractors ni con su presidente Robert Rodríguez. Actualmente no existe relación alguna entre Grupo Lemus y el Lcdo. Juan Maldonado de Jesús. El Lcdo. Maldonado de Jesús prestó servicios de asesoría legal a Grupo Lemus en el pasado y por última vez el 1 de julio de 2019.